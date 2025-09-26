​Amerykański Departament Wojny podpisał kolejne kontrakty na dostawy nowoczesnego uzbrojenia dla ukraińskiej armii. Wśród zamówionego sprzętu znalazły się systemy antydronowe, pojazdy opancerzone oraz karabiny snajperskie. Wsparcie to ma wzmocnić możliwości obronne Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu.

Według najnowszych informacji, Pentagon zawarł trzy kluczowe umowy dotyczące dostaw uzbrojenia dla sił zbrojnych Ukrainy.

Systemy antydronowe, pojazdy opancerzone i karabiny snajperski

Pierwszy kontrakt, o wartości 15 milionów dolarów, został podpisany z firmą Sierra Nevada Corporation (SNC) i obejmuje dostarczenie oraz obsługę techniczną systemów przeciwdronowych dla ukraińskiej marynarki wojennej. Umowa przewiduje również szkolenia i współpracę z państwami wschodniej flanki NATO.

Kolejna umowa, zawarta z firmą Textron Systems, dotyczy dostaw pojazdów opancerzonych MSFV (Mobile Strike Force Vehicles) oraz części zamiennych i specjalistycznego wyposażenia, w tym osłon antydronowych. Wartość kontraktu wynosi 163 miliony dolarów. Ukraińskie siły zbrojne mają otrzymać 65 nowoczesnych pojazdów, będących ulepszoną wersją znanych transporterów opancerzonych M1117.

Trzeci kontrakt obejmuje dostawy karabinów snajperskich M110, które już wcześniej trafiły do ukraińskiej armii w ramach amerykańskiej pomocy wojskowej. Broń ta jest wykorzystywana głównie przez jednostki specjalne oraz Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w działaniach antysnajperskich i podczas walk miejskich.

Wsparcie finansowe z Europy

Dostawy amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy są finansowane przez kraje Unii Europejskiej. Podczas sierpniowych rozmów w Waszyngtonie prezydent Ukrainy zaproponował zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego o wartości 100 miliardów dolarów jako elementu gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.