Niecodziennym nagraniem podzielił się pewien Rosjanin specjalizujący się w fotografii przyrodniczej. W opuszczonej bazie na Morzu Czukockim zarejestrował grupę niedźwiedzi polarnych, które "przejęły" dla siebie pozostawione przez człowieka budynki.
Vadim Makhorow, bo tak nazywa się wspomniany fotograf, poinformował, że udało mu się podejrzeć niedźwiedzie ubiegłym tygodniu, w trakcie podróży statkiem na Wyspę Wrangla, położoną na Oceanie Arktycznym.
Na jednej z mijanych wysp, gdzie kiedyś znajdowała się baza polarna, schronienie znalazły niedźwiedzie. Jest ich tam całkiem sporo. Rosjanin naliczył ich około 20.
Na udostępnionych przez niego zdjęciach i nagraniu z drona widać, jak potężne zwierzęta buszują w opuszczonych przez ludzi budynkach.