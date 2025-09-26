Niecodziennym nagraniem podzielił się pewien Rosjanin specjalizujący się w fotografii przyrodniczej. W opuszczonej bazie na Morzu Czukockim zarejestrował grupę niedźwiedzi polarnych, które "przejęły" dla siebie pozostawione przez człowieka budynki.

Grupa niedźwiedzi polarnych, które przejęły opuszczone zabudowania, zarejestrowna na rosyjskiej wyspie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Vadim Makhorow, bo tak nazywa się wspomniany fotograf, poinformował, że udało mu się podejrzeć niedźwiedzie ubiegłym tygodniu, w trakcie podróży statkiem na Wyspę Wrangla, położoną na Oceanie Arktycznym.

Na jednej z mijanych wysp, gdzie kiedyś znajdowała się baza polarna, schronienie znalazły niedźwiedzie. Jest ich tam całkiem sporo. Rosjanin naliczył ich około 20.

Na udostępnionych przez niego zdjęciach i nagraniu z drona widać, jak potężne zwierzęta buszują w opuszczonych przez ludzi budynkach.