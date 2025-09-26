Sejm wybrał Przemysława Kunę na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nowy szef UKE obejmuje urząd w kluczowym momencie dla rynku telekomunikacyjnego i cyfrowego w Polsce.

Przemysław Kuna / Leszek Szymański / PAP

Przemysław Kuna, dotychczasowy wicedyrektor NASK oraz dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, został nowym prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zastąpił Jacka Oko, którego pięcioletnia kadencja zakończyła się 18 września. W głosowaniu sejmowym kandydaturę Kuny poparło 206 posłów, 191 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Doświadczony menedżer i ekspert branży

Nowy prezes UKE jest absolwentem Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Warszawskiej, posiada tytuł magistra inżyniera telekomunikacji i ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.

Przemysław Kuna od ponad 30 lat związany jest z branżą teleinformatyczną. Pracował m.in. w Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska), Pro Futuro, MNI Telekom, WAP oraz Krajowej Izbie Gospodarczej. W latach 2021-2024 pełnił funkcję prezesa Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej. Kierował wieloma projektami infrastrukturalnymi, w tym budową ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej OST 112.

Nowe wyzwania dla UKE

Podczas posiedzenia sejmowej komisji Przemysław Kuna podkreślił, że polski rynek telekomunikacyjny jest konkurencyjny wobec rynków zagranicznych. Wśród priorytetów na nowym stanowisku wymienił zautomatyzowanie raportowania w telekomunikacji oraz monitorowanie jakości usług pocztowych. Zwrócił uwagę na spadek wartości i jakości usług pocztowych oraz zapowiedział, że będzie przyglądał się działaniom Poczty Polskiej w tym zakresie.

Kuna podkreślił także wagę infrastruktury internetowej jako krytycznej dla bezpieczeństwa państwa. Zaznaczył, że nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nałoży na UKE nowe obowiązki, m.in. blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowy prezes zapowiedział, że nie zamierza cenzurować internetu, a wszelkie działania będą podejmowane zgodnie z prawem i z poszanowaniem wolności słowa.

UKE a unijny Akt o usługach cyfrowych

Przyjęty przez rząd projekt ustawy ma umożliwić pełne wdrożenie unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w Polsce. Prezes UKE będzie nadzorował ten proces w większości przypadków, współpracując z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowe przepisy umożliwią m.in. blokowanie treści związanych z przestępstwami określonymi w kodeksie karnym, a także rozpatrywanie skarg na platformy internetowe.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem niezależnym, powoływanym przez Sejm na wniosek premiera na pięcioletnią kadencję. Do jego zadań należy regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz nadzór nad wdrażaniem nowych przepisów dotyczących usług cyfrowych.