"Kontynuujemy niszczenie okupanta" - poinformował Wołodymyr Zełenski opisujący sytuację w Pokrowsku. Ukraińskie wojsko podaje, że "oczyszczono" budynek rady miejskiej i zawieszono tam ukraińską flagę. Według dziennikarza niemieckiego "Bilda" Ukraińcy wciąż utrzymują centrum miasta.

Ukraińscy żołnierze na froncie w okolicach Pokrowska / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Ukraińska armia podaje, że żołnierze 425. samodzielnego pułku szturmowego "Skielia" wyeliminowali rosyjskich okupantów z rejonu, gdzie znajduje się budynek rady miejskiej Pokrowska i zawiesili tam flagę Ukrainy.

Operacja miała być prowadzona etapami, w trakcie których pod osłoną nocy dwie grupy szturmowe wkroczyły do miasta.

W wieczornym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował siłom specjalnym Centrum Operacji Specjalnych Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy za sukcesy w niszczeniu rosyjskich okupantów w Pokrowsku, obwodzie donieckim i jego okolicach.

Dodał, że inne jednostki także osiągają "niezbędne rezultaty" na tym odcinku frontu. Zełenski wymieniał m.in. oddziały szturmowe, operatorów dronów, czy Gwardię Narodową.

Według korespondenta niemieckiej gazety "Bild" Juliana Ropcke, centrum Pokrowska nadal znajduje się pod kontrolą sił Ukrainy.