O trwających intensywnych walkach wokół Pokrowska, gdzie rosyjska armia próbuje okrążyć broniące się ukraińskie jednostki, poinformował w środę Sztab Generalny ukraińskiej armii. Zaznaczył, że do okrążenia miasta jeszcze jednak nie doszło. DeepState twierdzi natomiast, że sytuacja w Pokrowsku jest krytyczna.

/ vSztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, FB (Генеральний штаб ЗСУ, FB) /

Na froncie w Pokrowsku w obwodzie donieckim trwają ostre walki; tylko w ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła tam 52 ataki.

Rosyjskie wojska wzmacniają tam swoje pozycje, tworząc stabilne szlaki logistyczne i walcząc z ukraińskimi żołnierzami w różnych dzielnicach miasta.

DeepState twierdzi, że sytuacja w Pokrowsku jest krytyczna.

Jeśli Pokrowsk zostanie zdobyty, może to odciąć Myrnohrad i zmusić Ukrainę do wycofania się z okolicznych terenów.

Rosyjskie media twierdzą, że siły ukraińskie zostały już okrążone.

Pokrowsk to ważny ośrodek administracyjny i logistyczny, przez który przebiega kluczowa droga M30, łącząca zachód i wschód Ukrainy.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w środę, że na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim trwają zacięte walki. "W ciągu ostatniej doby na całej linii frontu zarejestrowano 154 starcia Sił obrony Ukrainy z rosyjskimi najeźdźcami. 52 ataki przeciwnika zanotowano na odcinku pokrowskim" - napisano w codziennym komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii.

Jak informuje projekt analityczny DeepState w sieci Telegram, rosyjskie siły wzmacniają swoje pozycje w Pokrowsku. W niektórych dzielnicach są w stanie przeprowadzać koncentrację sił i tworzyć stabilne szlaki logistyczne. Walki z niewielkimi grupami rosyjskich żołnierzy toczą się w całym mieście.

"Sytuacja pozostaje krytyczna. Jeśli Pokrowsk zostanie zajęty, to Myrnohrad zostanie tym samym odcięty" - napisali analitycy DeepState, zwracając uwagę na konieczność wycofania się sił ukraińskich z pozostałej części aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej w przypadku wystąpienia takiego scenariusza.

Walki o Pokrowsk: Stan na 4 listopada 2025 / Michał Czernek / PAP

Rosja twierdzi, że doszło do okrążenia

Rosyjskie media, cytowane przez agencję Reutera, twierdzą, że siły ukraińskie zostały tam okrążone. Rosyjska armia stara się zająć Pokrowsk od 2024 roku. Wobec zagrożenia okrążeniem z północy i południa, na przełomie października i listopada do działań w Pokrowsku skierowano także jednostki specjalne wywiadu wojskowego, SBU i wojsk powietrznodesantowych Ukrainy.

Przed pełnoskalową wojną rosyjsko-ukraińską, położony w obwodzie donieckim Pokrowsk liczył ok. 60 tys. mieszkańców. Jest ważnym lokalnym ośrodkiem administracyjnym i węzłem logistycznym: przez miasto przebiega międzynarodowa droga M30, łącząca zachodnie i wschodnie obwody Ukrainy, tzw. Droga Jedności.