O trwających intensywnych walkach wokół Pokrowska, gdzie rosyjska armia próbuje okrążyć broniące się ukraińskie jednostki, poinformował w środę Sztab Generalny ukraińskiej armii. Zaznaczył, że do okrążenia miasta jeszcze jednak nie doszło. DeepState twierdzi natomiast, że sytuacja w Pokrowsku jest krytyczna.
- Na froncie w Pokrowsku w obwodzie donieckim trwają ostre walki; tylko w ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła tam 52 ataki.
- Rosyjskie wojska wzmacniają tam swoje pozycje, tworząc stabilne szlaki logistyczne i walcząc z ukraińskimi żołnierzami w różnych dzielnicach miasta.
- DeepState twierdzi, że sytuacja w Pokrowsku jest krytyczna.
- Jeśli Pokrowsk zostanie zdobyty, może to odciąć Myrnohrad i zmusić Ukrainę do wycofania się z okolicznych terenów.
- Rosyjskie media twierdzą, że siły ukraińskie zostały już okrążone.
- Pokrowsk to ważny ośrodek administracyjny i logistyczny, przez który przebiega kluczowa droga M30, łącząca zachód i wschód Ukrainy.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w środę, że na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim trwają zacięte walki. "W ciągu ostatniej doby na całej linii frontu zarejestrowano 154 starcia Sił obrony Ukrainy z rosyjskimi najeźdźcami. 52 ataki przeciwnika zanotowano na odcinku pokrowskim" - napisano w codziennym komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii.
Jak informuje projekt analityczny DeepState w sieci Telegram, rosyjskie siły wzmacniają swoje pozycje w Pokrowsku. W niektórych dzielnicach są w stanie przeprowadzać koncentrację sił i tworzyć stabilne szlaki logistyczne. Walki z niewielkimi grupami rosyjskich żołnierzy toczą się w całym mieście.
"Sytuacja pozostaje krytyczna. Jeśli Pokrowsk zostanie zajęty, to Myrnohrad zostanie tym samym odcięty" - napisali analitycy DeepState, zwracając uwagę na konieczność wycofania się sił ukraińskich z pozostałej części aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej w przypadku wystąpienia takiego scenariusza.
Rosyjskie media, cytowane przez agencję Reutera, twierdzą, że siły ukraińskie zostały tam okrążone. Rosyjska armia stara się zająć Pokrowsk od 2024 roku. Wobec zagrożenia okrążeniem z północy i południa, na przełomie października i listopada do działań w Pokrowsku skierowano także jednostki specjalne wywiadu wojskowego, SBU i wojsk powietrznodesantowych Ukrainy.
Przed pełnoskalową wojną rosyjsko-ukraińską, położony w obwodzie donieckim Pokrowsk liczył ok. 60 tys. mieszkańców. Jest ważnym lokalnym ośrodkiem administracyjnym i węzłem logistycznym: przez miasto przebiega międzynarodowa droga M30, łącząca zachodnie i wschodnie obwody Ukrainy, tzw. Droga Jedności.