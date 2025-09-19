Nowy prezydent Karol Nawrocki cieszy się wysokim poparciem społecznym - wynika z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Polacy pozytywnie oceniają jego pierwsze tygodnie urzędowania, choć widać wyraźne różnice w opiniach w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania. Politolodzy zwracają uwagę na efekt "miesiąca miodowego", który towarzyszy każdemu nowemu przywódcy.

Karol Nawrocki z rekordowym poparciem! Zaskakujące wyniki sondażu / J.E.E/SIPA / East News

Wysokie poparcie dla nowego prezydenta

Karol Nawrocki został bardzo dobrze przyjęty przez większość Polaków. Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys, aż 57,5 proc. respondentów ocenia go pozytywnie jako prezydenta. Wśród nich 37,2 proc. wyraża się o nim zdecydowanie pozytywnie, a 20,3 proc. raczej pozytywnie. Przeciwną opinię ma 32,9 proc. badanych - 20,3 proc. ocenia go raczej negatywnie, a 12,6 proc. zdecydowanie negatywnie. 9,6 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stosunku do nowego prezydenta.

Wyraźne różnice w ocenie Karola Nawrockiego widać między kobietami a mężczyznami. Nowy prezydent cieszy się znacznie większym poparciem wśród mężczyzn - aż 69 proc. z nich ocenia go pozytywnie, podczas gdy wśród kobiet ten odsetek wynosi 44 proc. Podobne tendencje były widoczne już podczas kampanii prezydenckiej.

Największe poparcie Nawrocki zdobywa wśród osób ze średnim wykształceniem (68 proc.) oraz mieszkańców małych miast do 50 tys. mieszkańców (60 proc.). Najmniej przychylnie patrzą na niego mieszkańcy wsi - aż 38 proc. ocenia go negatywnie. W dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców negatywna ocena sięga 36 proc. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wieś była dotąd uznawana za bastion poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.

Karol Nawrocki zyskuje największe uznanie wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji - aż 92 proc. z nich ocenia go pozytywnie. Równie wysokie poparcie ma wśród sympatyków Trzeciej Drogi (73 proc.). Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej pozytywną opinię wyraża 19 proc., a wśród zwolenników Nowej Lewicy - jedynie 4 proc.

Młodzi Polacy najbardziej entuzjastyczni

Największy entuzjazm wobec nowego prezydenta wykazują młodzi Polacy. W grupie wiekowej 18-29 lat aż 73 proc. badanych ocenia Karola Nawrockiego pozytywnie, a tylko 27 proc. negatywnie. W kolejnych grupach wiekowych poparcie stopniowo maleje: wśród osób w wieku 30-39 lat pozytywna ocena wynosi 67 proc., wśród 40-49-latków - 59 proc., a w grupie 50-59 lat - 53 proc. Wśród seniorów (70+) przewagę mają już opinie negatywne - 52 proc. ocenia go źle, a tylko 42 proc. dobrze.

Efekt "miesiąca miodowego" i pierwsze wyzwania

Eksperci zwracają uwagę, że wysokie notowania Karola Nawrockiego to efekt tzw. "miesiąca miodowego", który tradycyjnie towarzyszy nowo wybranym przywódcom. Politolog prof. Antoni Dudek w rozmowie z WP podkreśla, że Nawrocki otrzymał "bonus za sukces" wyborczy i przez pewien czas jego notowania będą utrzymywać się na wysokim poziomie. Zwraca też uwagę, że nowy prezydent nie był jednoznacznie kojarzony z jednym ugrupowaniem, co pozwoliło mu zyskać poparcie wyborców Konfederacji oraz części elektoratu Sławomira Mentzena.

Jednak już teraz pojawiają się pierwsze wyzwania. Prof. Dudek wskazuje na nieudane wizyty zagraniczne, które nie przyniosły konkretnych efektów, a nawet pogorszyły relacje z Niemcami w związku z poruszaniem tematu reparacji podczas wizyty w Berlinie. Z drugiej strony, sukcesem wizerunkowym okazało się spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu, które może na długo pozostać w pamięci wyborców.

Metodologia badania

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS w dniach 13-15 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą CATI/CAWI.