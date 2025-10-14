Reprezentacja Polski do lat 21 odniosła czwarte z rzędu zwycięstwo w eliminacjach mistrzostw Europy, pokonując Szwecję aż 6:0. Biało-Czerwoni nie tylko imponują skutecznością, ale także pozostają niepokonani i nie stracili jeszcze żadnej bramki w tych rozgrywkach.

/ Jarek Praszkiewicz / PAP

Polska U-21 rozgromiła Szwecję 6:0 w eliminacjach mistrzostw Europy.

To czwarte z rzędu zwycięstwo Biało-Czerwonych, którzy nie stracili jeszcze bramki.

Polacy prowadzą w grupie E z kompletem punktów i bilansem bramek 15:0.

Polscy piłkarze U-21 pod wodzą Jerzego Brzęczka nie dali żadnych szans rówieśnikom ze Szwecji, wygrywając na wyjeździe 6:0. Spotkanie rozegrane w Joenkoeping zostało rozstrzygnięte praktycznie już do przerwy, kiedy to Polacy prowadzili 3:0. Dwie bramki zdobył kapitan Tomasz Pieńko, w tym jedną z rzutu karnego, a w doliczonym czasie pierwszej połowy wynik podwyższył Kacper Urbański.

Dominacja przez całe spotkanie

Po zmianie stron przewaga Biało-Czerwonych nie uległa zmianie. Polacy kontrolowali przebieg meczu, pozwalając Szwedom oddać zaledwie dwa celne strzały, które bez problemu obronił Marcel Łubik. W ofensywie Polacy byli niezwykle skuteczni - oddali łącznie 10 strzałów, z czego 9 było celnych.

Czwarta bramka padła po błędzie szwedzkiego obrońcy, który skierował piłkę wprost pod nogi Antoniego Kozubala. Pomocnik Lecha Poznań wykorzystał okazję i podwyższył prowadzenie. Kolejne trafienia dołożyli Marcel Krajewski oraz ponownie Pieńko, który skompletował hat-tricka efektownym lobem w doliczonym czasie gry.

Perfekcyjny bilans Polaków

Polacy idą przez eliminacje jak burza. Po czterech kolejkach mają na koncie komplet zwycięstw i imponujący bilans bramkowy 15:0. Wcześniej rozbili Macedonię Północną 3:0, Armenię 4:0 i Czarnogórę 2:0. W grupie E prowadzą przed Włochami, którzy również mają komplet punktów, ale gorszy bilans bramek (12:2).

Zgodnie z regulaminem, bezpośredni awans do turnieju finałowego w Albanii i Serbii w 2027 roku uzyskają zwycięzcy każdej z dziewięciu grup oraz najlepszy zespół z drugich miejsc. Pozostałe drużyny z drugich pozycji zagrają w barażach. Dotychczasowe wyniki Polaków stawiają ich w bardzo korzystnej sytuacji przed kolejnymi meczami.

Kluczowe mecze przed Polakami

Najbliższe spotkanie z Włochami, które odbędzie się 14 listopada w Polsce, może okazać się kluczowe dla układu tabeli. Przed końcem roku Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze na wyjeździe z Macedonią Północną. Stawką całych eliminacji jest nie tylko awans do finałów mistrzostw Europy, ale także możliwość gry na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku - trzy najlepsze drużyny turnieju finałowego będą reprezentować Europę na tej imprezie.