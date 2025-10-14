Mimo zapowiedzi Wód Polskich wciąż nie ma planu nowych zabezpieczeń na terenach popowodziowych. Dokument miał być gotowy i opublikowany do końca września. Poszkodowani są już bardzo zniecierpliwieni, bo to od niego zależy, które miejscowości zostaną wywłaszczone pod budowę suchych zbiorników retencyjnych, które mogłyby zatrzymać nadmiar wód.

Goszów, miejscowość, w której mogą powstać suche zbiorniki / Martyna Czerwińska / RMF FM

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły to dla poszkodowanych strategiczny dokument. Zawiera rozwiązania i inwestycje, które zostaną zrealizowane przez państwo, aby poprawić bezpieczeństwo na najbardziej zagrożonych terenach - na przykład wzdłuż Nysy Kłodzkiej czy Białej Lądeckiej.

To z niego dowiemy się, gdzie Wody Polskie rekomendują budowę suchych zbiorników. Pierwsza wersja dokumentu została zaprezentowana na początku roku i zakończyła konsultacjami społecznymi. Druga - rozszerzona o propozycje mieszkańców miała być gotowa do końca września. Mimo nacisków poszkodowanych plan wciąż jednak nie został opublikowany.

Wszystkie uwagi i propozycje traktujemy bardzo poważnie - tak samo jak warianty, które zostały zaproponowane przez Wody Polskie i zespół prof. Zaleskiego. W związku z tym, że to zazwyczaj były tylko hasła a nie zobrazowane pomysły, musieliśmy je przeanalizować, zamodelować i przekazać IMGW, który musiał policzyć jaki to będzie miało wpływ na sytuację i z tego wynikają te opóźnienia - mówi RMF FM Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.

Mieszkańcy: Doszliśmy do ściany, nie wiemy co robić

Pierwszy projekt nowych zabezpieczeń zawierał 6 wariantów rozlokowania suchych zbiorników. Miałyby powstać m.in. w Goszowie, Starym Gierałtwie, Starej Morawie, Bolesławowie, czy Stójkowie. Część mieszkańców podniosło alarm, bo budowa zbiornika oznacza, że część mieszkańców musiałaby opuścić swoje domy i po otrzymaniu zadośćuczynienia zacząć życie w nowym miejscu.

Niektórzy decyzję uzależniają od wyceny nieruchomości. Pani Marzena wybudowała kilka lat temu wielki dom na 30-hektarowej działce na granicy Goszowa i Starego Gierałtowa. Ma 7 łazienek, 9 sypialni i ogromny ogród. Włożyła w dom wszystkie oszczędności i wiele pracy. Mimo to nie wyklucza, że zgodzi się na przeprowadzkę.

Trudno nam sobie wyobrazić, aby ten dom ktoś zrównał z ziemią. Tu mamy przyjaciół, rodzinę, tu się urodziliśmy, tu mieszkają nasze dzieci. Wieczorem wychodzimy z mężem na huśtawkę, spacerujemy po okolicy. Tak chcieliśmy spędzić resztę życia. Ale wiem też, że nie możemy myśleć tylko o sobie. Kiedy jadę raz w tygodniu do Stronia, wracam roztrzęsiona. Zdaję sobie sprawę, co tam się wydarzyło. Nie jestem egoistką. Ale wszystko zależy od tego, jak nas potraktują - mówiła RMF FM pani Marzena podczas konsultacji społecznych.

Dokumentu z wynikami tych spotkań jednak nie ma, więc mieszkańcy nie wiedzą na czym stoją. Cały czas przesuwają ten termin, a my stoimy w rozkroku. Jeśli nas wywłaszczą, to nie chcę inwestować czasu i pieniędzy w odbudowę domu. Wolałbym już zacząć w nowym, bezpiecznym miejscu, wynieść się stąd, bo jedna ściana mojego domu stoi w rzece. Ale może się okazać, że zbiornik wybudują jednak gdzie indziej, a mi nikt wyprowadzki nie zaproponuje. Czujemy się bezsilni, nie wiemy co robić, doszliśmy do ściany - powiedział reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej, pan Piotr ze Stójkowa.

Podczas ostatniej wizyty na Dolnym Śląsku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego padła obietnica, że projekt będzie gotowy w ciągu kilku lub kilunastu dni. Chwilę później - przy zbiorniku Topola, potwierdził to Mateusz Balcerowicz z Wód Polskich. Chcielibyśmy, aby do końca października pojawił się wynik analizy dla Białej Lądeckiej, a do końca listopada dla dorzecza Nysy Kłodzkiej, szczególnie Białej Głuchołaskiej - zadeklarował podczas konferencji prasowej. Dokument będzie zawierał rekomendowane przez Wody Polskie rozwiązania, ale zanim przejdą do realizacji, musi je potwierdzić rząd.