Wicepremier Radosław Sikorski przebywa z wizytą w Londynie. Szef polskiej dyplomacji zaprezentował w brytyjskim parlamencie irańskiego drona typu Szahed, wykorzystywanego przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Sikorski przynosi na Wyspy słowa ostrzeżenia.

Radosław Sikorski prezentuje irańsko-rosyjskiego drona w Londynie / WOJTEK RADWANSKI/AFP/East News/x/zrzut ekranu / East News

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosi przemówienie w brytyjskim parlamencie i spotka się z szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.

Wicepremier Sikorski będzie przemawiał w parlamencie na wydarzeniu "United Against Nuclear Iran. The Unveiling of an Iranian Shahed-136 Drone" - czyli "Zjednoczeni przeciwko nuklearnemu Iranowi. Prezentacja irańskiego drona Shahed-136".

Rozmowy w Londynie będą dotyczyły wzmacniania polsko-brytyjskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Szef polskiej dyplomacji zaprezentował w brytyjskim parlamencie drona, który, choć jest konstrukcji irańskiej, po drobnych modyfikacjach wykorzystywany jest przez siły rosyjskie do uderzeń w krytyczną infrastrukturę cywilną i energetyczną w Ukrainie.

"Dziś w parlamencie brytyjskim zaprezentowałem irański dron Shahed 136 wykorzystywany przez Rosję przeciwko Ukrainie. Kreml za pomocą takich dronów terroryzuje Ukraińców, a przy użyciu wabików, wtargnął nad polskie niebo. Do Londynu dron nie doleci, ale flota złomu może zniszczyć infrastrukturę krytyczną" - ostrzegł Sikorski w opublikowanym na X wpisie.