Poseł KO Franciszek Sterczewski przeprasza szefa MON Władysława-Kosiniaka Kamysza za swoje słowa o śmierci żołnierza Mateusza Sitka na granicy z Białorusią. "Moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku, ale ogólnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej" - oświadczył Sterczewski.

  • Poseł KO Franciszek Sterczewski przeprosił szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza za swoje słowa dotyczące śmierci żołnierza Mateusza Sitka na granicy z Białorusią.
  • Sterczewski podkreślił, że jego wypowiedź nie odnosiła się do konkretnego przypadku, lecz ogólnie do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
  • Szef MON uznał słowa posła za nieprawdziwe i niedopuszczalne, przypominając, że sierżant Sitek zginął w wyniku celowej napaści.
Sterczewski powiedział w niedzielę w Polsat News, że na granicy polsko-białoruskiej "żołnierz (Mateusz Sitek - red.) by nie zginął, gdyby były tam (...) procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty".

"Słowa posła F. Sterczewskiego na temat śmierci śp. Mateusza Sitka są nieprawdziwe i niedopuszczalne. Sierżant Sitek zginął w wyniku bestialskiej i celowej napaści, nie z powodu błędów w procedurach czy szarpaniny" - napisał w niedzielę późnym wieczorem na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sterczewski przeprasza

We wtorek Sterczewski zwrócił się do Kosiniaka-Kamysza we wpisie na platformie X.

"Przepraszam, moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku ale ogólnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej" - napisał poseł KO. 

"Nikt nie podważa okoliczności tej tragedii, ale granica będzie szczelna i bezpieczna dla wszystkich dopiero jak będą na niej przestrzegane prawa człowieka" - dodał Sterczewski.

BBN: Skandaliczna wypowiedź

Wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego określiło wypowiedź Sterczewskiego jako "skandaliczną, nie do przyjęcia i kłamliwą". Biuro przekazało, że przyczyną śmierci sierż. Mateusza Sitka była "napaść, której dopuścił się obcokrajowiec sprowadzony pod granicę białorusko-polską przez białoruskie służby".

BBN, powołując się na postanowienia prezydenta Karola Nawrockiego o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej z dnia 5 sierpnia br. oraz 3 października br., podkreśliło też, że "twierdzenie, że żołnierze realizują zadania poza procedurami, jest kłamstwem". Zwrócono uwagę, że na mocy tych postanowień Wojsko Polskie realizuje zadania pomocy Straży Granicznej.

Śmierć Mateusza Sitka

28 maja 2024 r. sierż. Mateusz Sitek został raniony nożem podczas pełnienia służby na odcinku granicy polsko-białoruskiej w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie). Ranił go jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy. Gdy żołnierz, używając tarczy ochronnej, blokował wyłom w zaporze, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go w klatkę piersiową. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie.

21-latek najpierw trafił do szpitala w Hajnówce, potem został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie zmarł 6 czerwca 2024 r. Został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. 