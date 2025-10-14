Wystarczy jeden telefon Władimira Putina do generała armii Walerija Gierasimowa z rozkazem wycofania wojsk - szef MSZ Radosław Sikorski powiedział we wtorek podczas konferencji w Londynie, że rozwiązanie konfliktu w Ukrainie jest prostsze niż zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Rosji Władimir Putin / IMAGO/Alexander Kazakov/Imago Stock and People / East News

Szef MSZ Radosław Sikorski podczas konferencji w Londynie stwierdził, że zakończenie wojny w Ukrainie wymaga jedynie decyzji Władimira Putina o wycofaniu wojsk.

Według Sikorskiego, szanse na taki ruch rosną wraz z pogarszającą się sytuacją rosyjskiej gospodarki.

Minister podkreślił, że Ukraina od 10 lat powstrzymuje Putina w Donbasie i zaznaczył konieczność wsparcia Ukrainy oraz egzekwowania sankcji na rosyjską ropę, gaz i technologię.

Radosław Sikorski zapytany, czy szanse na wykonanie takiego telefonu przez rosyjskiego przywódcę rosną, odpowiedział, że "zwiększają się, gdy rosyjska gospodarka zaczyna buksować".

"Putin tego nie wygra"

Ukraina pokazała, że od 10 lat już powstrzymuje Putina w Donbasie. (To wskazuje, że) Putin tego nie wygra. To, co jest potrzebne, to pokazanie, że jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w średnim okresie oraz realizacja naszych zachodnich sankcji na rosyjską ropę, gaz i technologię - podkreślił Sikorski.

Na pytanie, co NATO musi zrobić, by ochronić Europę przed dronami, które naruszają przestrzeń powietrzną państw NATO, minister stwierdził, że "potrzebujemy zarówno elektronicznych, jak i kinetycznych sposobów, by zatrzymać te śmiertelne maszyny przed dosięgnięciem przez nie celów".

Musimy zacząć kupować drony i systemy, które operują dronami. I musimy wprowadzić tę warstwę ochrony przynajmniej na naszą wschodnią granicę - powiedział Sikorski.

"Polska już jest tam obecna"

W odpowiedzi na pytanie o rolę Polski w stabilizacji na Bliskim Wschodzie po zawarciu pokojowego porozumienia minister przypomniał, że "Polska już jest tam obecna", wspominając o ok. 250 żołnierzach stacjonujących obecnie w Libanie.

Polska oddziałuje na ten region poprzez Unię Europejską. Jesteśmy płatnikiem na pomoc zarówno rozwojową, jak i humanitarną. Ze skromnych środków, które są w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, też staramy się zapobiegać i łagodzić cierpienie - dodał.

Dopytywany o nieobecność polskiego przedstawiciela podczas poniedziałkowego szczytu w Egipcie, gdzie doszło do podpisania porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, Sikorski uniknął odpowiedzi, sugerując, że powinno się to pytanie zadać prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Tak długo, jak gościmy setki tysięcy Ukraińców, to my już tę solidarność wymaganą przez pakt z nawiązką wykonujemy. Zdaje się, że nasi Ukraińcy jeszcze trochę w Polsce pobędą - powiedział szef polskiej dyplomacji, pytany o możliwość czasowego wyłączenia Polski z realizacji unijnego paktu migracyjnego.