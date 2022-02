Stolica Ukrainy znalazła się pod ciężkim ostrzałem rakietowym armii rosyjskiej - poinformował w piątek rano szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. "Straszliwy rosyjski atak rakietowy na Kijów" - napisał. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie - napisał prezydent w piątek na Twitterze. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

Twitter - CBS Evening News / CBS NEWS / Materiały prasowe

09:45

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został wysłany na telefony obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską.

Cytat Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski. Więcej informacji na stronie ua.gov.pl - taki komunikat trafił na ukraińskie telefony, które zalogowały się w polskich sieciach.

Alert został wysłany także w języku angielskim.

09:42

Rządy Niemiec, Węgier i Włoch, blokując trudne decyzje w sprawie sankcji, zhańbiły się - napisał w piątek na Twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Donald Tusk.

"W tej wojnie wszystko jest prawdziwe: szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów. Tylko wasze sankcje są udawane. Zhańbiły się te rządy UE, które blokowały trudne decyzje (m.in. Niemcy, Węgry, Włochy)" - ocenił były szef polskiego rządu.

09:37

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Wielka Brytania w ciągu najbliższych dni przekaże dalsze wsparcie - oświadczyło w piątek rano jego biuro.

Jak przekazało w wydanym komunikacie biuro Johnsona, Zełenski poinformował go o ostatnich postępach rosyjskich wojsk, w tym o atakach rakietowych i artyleryjskich na ukraińskie miasta oraz o strasznych wydarzeniach w Kijowie we wczesnych godzinach porannych.

09:33

Cytat Chiny sprzeciwiają się wszelkim nielegalnym, jednostronnym sankcjom i prowadzą normalną współpracę handlową z Rosją - oświadczył w piątek rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin w kontekście sankcji UE przeciwko Rosji za jej agresję na Ukrainę.

Wang odrzucił sugestię prezydenta USA Joe Bidena, że kraje, które popierają rosyjską inwazję na Ukrainę, będą miały "splamioną" reputację. To reputacja państw ingerujących w wewnętrzne sprawy innych krajów będzie zszargana - powiedział.

Na briefingu w MSZ rzecznik zaznaczył, że Ukraina z pewnością jest suwerennym krajem, ale odrzucił krytykę ze strony Australii dotyczącą handlu chińsko-rosyjskiego. Wyraził nadzieję na wypracowanie "wszechstronnego mechanizmu bezpieczeństwa" w Europie - przekazała agencja Reutera.

Pekin nie potępił rosyjskiej agresji na Ukrainę, a MSZ sprzeciwiało się określaniu jej słowem "inwazja". Chińska prasa przekazuje rosyjską narrację o "operacji specjalnej" w Donbasie, planie "demilitaryzacji Ukrainy" oraz zapewnienia, że Rosja nie chce okupować tego kraju.

09:28

Odgłosy strzałów w Kijowie:

09:21

Rosyjskie czołgi są w dzielnicy Kijowa - Obołoniu:

09:16

Oto, co na temat sytuacji na Ukrainie powiedział Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, w Porannej rozmowie RMF FM:

Wideo youtube

09:13

Pod Kijowem zauważono sprzęt wojskowy z oznaczeniem Z, którego używały wcześniej siły rosyjskie - podało Nastojaszczeje Wriemia. Telewizja donosi również o kolejnej próbie desantu w Kijowie. Ministerstwo obrony relacjonuje z kolei walki pod Iwankowem na północ od Kijowa.

Według informacji podawanej w prowadzonym na żywo programie internetowej telewizji Nastojaszczeje Wriemia prowadzonej przez Radio Wolna Europa pojawiają się również doniesienia o walkach z dywersantami w kijowskiej dzielnicy Obołoń.

09:05

Ukraińska agencja informacyjna UNIAN podała w piątek, powołując się na jedno źródło, że Rosjanie próbują dokonać desantu w jednej z dzielnic Kijowa - Mińskim Masywie.

"Wróg próbuje wysadzić desant w kijowskiej dzielnicy Masywie Miński" - podała UNIAN, powołując się na ukraińskiego dziennikarza Witalija Głagołę. Według niego "siły reagowania podejmują niezbędne działania".

08:47

Sztab Generalny Ukrainy ostrzega, że Rosjanie używają ukraińskiego sprzętu.

Rosyjscy agresorzy zajęli dwa pojazdy i przebrani w mundury wojsk ukraińskich z dużą prędkością jadą z Obołoń - to północna dzielnica Kijowa - do centrum stolicy Ukrainy.

08:32

Ukraińskie siły zbrojne wysadziły trzy mosty wokół Kijowa, by utrudnić natarcie rosyjskich czołgów - tak informuje jeden z ukraińskich portali.

Rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa od północnego zachodu. W Iwankowie doszło do starcia.

Wojska rosyjskie są też w pobliżu miasta Vorzel - to 25 km od Kijowa.

W stolicy zapełniają się kolejne stacje metra, w których ludzie szukają schronienia przed spodziewanymi atakami rakietowymi.



08:25

Posłuchajcie Porannej rozmowy RMF FM z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Wideo youtube

08:17

"Rosyjscy wojskowi przejęli dwa pojazdy sił zbrojnych Ukrainy. Są ubrani w mundury wojsk ukraińskich i szybko zmierzają do centrum Kijowa od strony Obołonia (dzielnica Kijowa - PAP). Za nimi podąża konwój rosyjskich ciężarówek wojskowych. Na pewno zostaną zneutralizowani" - zapewniła Malar.

08:05

W okolicy Czernichowa ukraińskie wojsko powstrzymało atak rosyjskich żołnierzy - poinformował przedstawiciel sił zbrojnych Ukrainy.

08:00

Siły zbrojne Ukrainy prowadzą działania obronne na czterech kierunkach z przeważającymi siłami rosyjskimi - podało w piątek MSW Ukrainy. Ocenia ono, że wojska rosyjskie próbują siłami pancernymi podejść pod Kijów ze strony Czernihowa i Iwankowa.

Cytat Dzisiaj będzie najtrudniejszy dzień. Plan wroga to przedarcie się kolumnami pancernymi ze strony Iwankowa i Czernihowa do Kijowa - napisał przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

"Obrońcy Kijowa są przygotowani!" - zapewnił wymieniając pociski przeciwpancerne NLAW i Javelin.

Heraszczenko poinformował też, że w rejonie Iwankowa, by udaremnić przejście wojsk rosyjskich, został wysadzony most na rzece Teterew.

07:56

Tak wygląda Lwów o poranku.

07:53

Zacieśnia się rosyjski pierścień wokół Kijowa. Stolica Ukrainy przygotowuje się do odparcia rosyjskiego ataku - ma to nastąpić jeszcze dziś. Rosyjskie kolumny zmierzają do miasta od północnego-wschodu i północnego-zachodu. Kolejne oddziały mają nadciągać z odległej miejscowości Sumy. Zaobserwowano kolumnę 56 rosyjskich pojazdów nieopodal Czernichowa.

W Kijowie ogłoszono właśnie alarm przeciwlotniczy - władze apelują do mieszkańców, by zeszli do schronów.

Putin planuje zdobyć Kijów czołgami - tak twierdzą Siły Zbrojne Ukrainy.



Najnowsze informacje mówią też o tym, że Rosjanie dokonują właśnie desantu na lotnisko Sikorski w Kijowie. Wiceminister obrony narodowej Anna Malarz poinformowała, że trwają walki z przytłaczająca siłą wroga w okolicach Severska, Charkowa czy Tavrii.