Od północnego zachodu rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa, ich celem jest zdobycie stolicy. To może być kluczowy dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Były dowódca Sił Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak twierdzi, że oblężenie Kijowa jeszcze dziś wcale nie jest przesądzone. "Ukraińcy są przygotowani do obrony Kijowa. Mają specjalne oddziały, które były szkolone do walki w mieście" - mówił Skrzypczak w rozmowie z RMF FM.

