Robert Fico w końcu opowiedział o swoim grudniowym spotkaniu z Władimirem Putinem w Moskwie. Premier Słowacji argumentował, co zmusiło go do wizyty w stolicy Rosji, a także zaprzeczył, jakoby utrzymywał tę podróż w tajemnicy. Pochwalił się też, że uzyskał od rosyjskiego przywódcy gwarancję w sprawie gazu.