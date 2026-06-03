Szef NATO złożył w środę niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Informację tę przekazał ukraiński przewoźnik kolejowy, który jednak szybko usunął swój wpis.
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W środowy poranek do Kijowa przybył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte, o czym poinformowało państwowe przedsiębiorstwo kolejowe Ukrzaliznycia.
"Z przyjemnością witamy dziś Sekretarza Generalnego NATO na Dworcu Głównym w Kijowie" - napisano w komunikatorze Telegram.