Prezydent Karol Nawrocki nie oddaje pola konkurencji i utrzymuje pozycję lidera w najnowszym majowym rankingu zaufania do osób publicznych. Sondaż IBRiS dla Onetu pokazuje, komu Polacy ufają najbardziej, a kto musi zmierzyć się ze spadkiem poparcia. Zaskoczeń nie brakuje – sprawdź, jak rozkładają się sympatie społeczne na polskiej scenie politycznej.

Karol Nawrocki / Wojciech Olkusnik/East News / East News

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Majowy ranking zaufania do osób publicznych przynosi kilka niespodzianek, ale jedno pozostaje niezmienne - prezydent Karol Nawrocki wciąż cieszy się największym zaufaniem Polaków. Według najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu głowie państwa ufa 46,4 proc. badanych. Choć to spadek o 2,7 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem, Nawrocki utrzymuje pozycję lidera.

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, który powrócił na podium po krótkiej nieobecności. Zaufanie do Sikorskiego deklaruje 42,7 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 5,3 punktu procentowego w stosunku do kwietnia.

Jak podkreśla IBRiS, zarówno Nawrocki, jak i Sikorski mogą pochwalić się przewagą liczby osób ufających nad nieufającymi.

Trzecie miejsce przypadło premierowi Donaldowi Tuskowi, któremu ufa 36,6 proc. Polaków. To jednak spadek o 2,6 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Co więcej, ponad połowa badanych (51,4 proc.) deklaruje brak zaufania do szefa rządu.

Kto za podium?

Tuż za podium znalazł się były premier i obecny wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki z wynikiem 35,7 proc. Zaufanie do niego również nieznacznie spadło - o 1,1 punktu procentowego.

Piąte miejsce zajmuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (35,2 proc.), a szóste lider Konfederacji Krzysztof Bosak (35 proc.).

Wśród kolejnych polityków w rankingu znaleźli się m.in. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (34,2 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (29,7 proc.), Piotr Zgorzelski z PSL (28,8 proc.), Krzysztof Gawkowski (27,2 proc.) oraz Przemysław Czarnek (26,9 proc.).

Komu ufa najmniej Polaków?

W najnowszym rankingu traci drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który może liczyć na 25,5 proc. pozytywnych wskazań. To spadek o 2,1 pkt proc. Liderowi Razem Adrianowi Zandbergowi ufa natomiast 23,6 proc. osób.

Na końcu zestawienia uplasowali się liderzy Polski 2050 - Szymon Hołownia (18,4 proc.) i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (16,4 proc.), a stawkę zamyka Grzegorz Braun z takim samym wynikiem jak obecna liderka Polski 2050.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony w dniach 22-23 maja 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych Polaków metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).