Co najmniej 21 osób zginęło w wyniku tragicznego pożaru, który wybuchł w środę rano w budynku mieszczącym restaurację i hotel w południowej części Delhi w Indiach. Służby uratowały około 40 osób, jednak bilans ofiar może wzrosnąć, ponieważ część poszkodowanych znajduje się w ciężkim stanie.
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O sprawie pisze m.in. brytyjski Independent.
Pożar wybuchł około godziny 9:45 czasu lokalnego w restauracji Lemon Green, znajdującej się w dzielnicy Malviya Nagar. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Ogień szybko objął budynek, w którym na parterze działała restauracja, a na wyższych kondygnacjach mieścił się hotel.
Według lokalnych władz część osób ocaliła życie, wyskakując z okien wyższych pięter. Mieszkańcy rozłożyli na ulicy materace, które pomogły złagodzić skutki upadku.