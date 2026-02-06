W rosyjskim ataku dronów na Zaporoże zginęło małżeństwo, pięć osób zostało rannych, w tym 14-letni chłopiec. Bez prądu było 12 tys. osób. Rosjanie przeprowadzili 517 ataków na 32 miejscowości.

/ Shutterstock

"Rosjanie zaatakowali dronami, uszkadzając budynki mieszkalne. Ranny został 14-letni chłopiec. Udzielono mu wszelkiej niezbędnej pomocy" - przekazał Iwan Fedorow, przewodniczący Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Telegram

W wyniku rosyjskiego ostrzału bez prądu było w nocy 12 tys. ludzi. Wszyscy odzyskali już dostęp.

W kolejnym wpisie Fedorow poinformował, że Rosjanie zaatakowali także dronem miasto Wilniańsk. "Zniszczony został dom prywatny. Zginęło małżeństwo - 49-letni mężczyzna i 48-letnia kobieta".

Otrzymano 85 zgłoszeń o zniszczeniach mieszkań, samochodów i infrastruktury.