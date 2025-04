15 lat więzienia grozi Australijczykowi, który walczył po stronie Ukrainy przeciwko Rosji. Mężczyzna został schwytany w grudniu 2024 r. O "najemnictwo" i walkę w armii ukraińskiej oskarżyła go prokuratura w obwodzie ługańskim, w okupowanej przez Rosję części Ukrainy.

Australijczyk, który walczył po stronie Ukrainy, został oskarżony przez prokuraturę w obw. ługańskim (Zdjęcie ilustracyjne) / GENYA SAVILOV/AFP / East News

Prokuratura w okupowanym przez Rosję ukraińskim obwodzie ługańskim oskarżyła schwytanego Australijczyka o "najemnictwo" i walkę w armii ukraińskiej

Mężczyźnie grozi kara 15 lat więzienia

Premier Australii zapewnił, że krajowi urzędnicy nie porzucili swojego obywatela

Moskwa odmówiła mu ochrony na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego

O zarzutach poinformował w niedzielę BBC.

Pochodzący z Melbourne 33-letni Oscar Jenkins, z zawodu nauczyciel, służył w ukraińskich siłach zbrojnych od marca 2024 roku.

Prorosyjska prokuratura poinformowała, że Australijczyk przybył do Ukrainy w lutym 2024 roku i brał udział w operacjach wojskowych przeciw Rosjanom.

W akcie oskarżenia, do którego dotarła państwowa, australijska stacja ABC, napisano, że "obywatel Australii z własnej inicjatywy, w celu otrzymania wynagrodzenia materialnego, przybył na terytorium Ukrainy, aby wziąć udział jako najemnik w konflikcie zbrojnym z Federacją Rosyjską po stronie wojsk wroga". Według lokalnych mediów miał on otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ok. 15 tys. dol. miesięcznie za walkę po stronie Ukrainy.

Premier Australii komentuje

Premier Australii Anthony Albanese powiedział w sobotę dziennikarzom, że australijscy urzędnicy "z całą pewnością" nie porzucili Jenkinsa i "w dalszym ciągu podejmują działania" w jego imieniu. Szef rządu zapewnił, że Australia "podniesie głos i wykorzysta wszelkie dostępne środki", aby przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Rosyjska wojna przeciwko narodowi Ukrainy jest wojną przeciwko prawu międzynarodowemu i suwerenności narodowej - stwierdził Albanese.

Australijska ministra spraw zagranicznych Penny Wong, cytowana przez brytyjski dziennik "Guardian", oznajmiła, że Jenkins jest przetrzymywany przez stronę rosyjską jako jeniec wojenny, co oznacza, że powinien być objęty ochroną na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego. Jednak Moskwa określiła go jako najemnika, twierdząc przy tym, że nie jest on objęty żadnymi konwencjami.

W grudniu 2024 roku w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające mężczyznę zidentyfikowanego jako Oscar Jenkins, który był w rosyjskiej niewoli. Widać na nim, że jeniec jest wyraźnie osłabiony.

Tuż przed rozpoczęciem pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku przywódca Rosji Władimir Putin uznał obwód ługański i doniecki za niezależne od Ukrainy. Rosyjskie siły prowadziły w tym regionie działania od 2014 roku.

Agencja AFP przypomniała, że w ciągu ostatnich trzech lat sądy na okupowanych przez Rosję terytoriach ukraińskich osądziły lub skazały kilku cudzoziemców, w tym obywateli brytyjskich.