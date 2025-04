W obliczu nowych regulacji celnych wprowadzonych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa, firma kurierska DHL Express podjęła decyzję o wstrzymaniu dostaw przesyłek o wartości przekraczającej 800 dolarów do USA. Zmiany, które mają na celu zaostrzenie kontroli nad importem, szczególnie z Chin i Hongkongu, spowodowały wydłużenie procesu odprawy celnej, co zmusiło DHL do czasowego zawieszenia wysyłek.

DHL wstrzymuje dostawy paczek do USA (zdj.podglądowe) / Shutterstock Od poniedziałku, aż do odwołania, DHL nie będzie realizować dostaw paczek wysyłanych przez firmy ze wszystkich krajów świata do amerykańskich konsumentów. Transport przesyłek między firmami będzie kontynuowany, choć firma ostrzega przed możliwymi opóźnieniami. DHL zapewnia jednak, że przesyłki o wartości niższej niż 800 dolarów będą dostarczane bez większych zmian. BBC informuje, że przed wprowadzeniem nowych taryf, przesyłki o wartości nieprzekraczającej 2,5 tys. dolarów mogły być wysyłane do USA z minimalną liczbą formalności. Nowe regulacje znacznie zaostrzyły kontrole celne, co ma bezpośredni wpływ na czas i koszty dostaw. Dodatkowo, Biały Dom zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących przesyłek o wartości poniżej 800 dolarów, w szczególności tych pochodzących z Chin i Hongkongu. Celem jest wyeliminowanie tzw. wyjątku de minimis, który umożliwiał import niewielkich paczek bez konieczności uiszczania cła. Ta luka stanowiła podstawę działalności m.in. chińskich platform e-commerce takich jak Temu i Shein, oferujących tanie produkty z ChRL. W odpowiedzi na nowe taryfy, poczta Hongkongu zawiesiła dostawy paczek do Stanów Zjednoczonych, co jest bezpośrednią reakcją na "nadmierne" podniesienie ceł przez administrację Trumpa. Zmiana ta wpłynęła natychmiastowo na przesyłki morskie, a w przypadku transportu lotniczego wejdzie w życie 27 kwietnia.