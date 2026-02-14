Rada Krajowa poparła uchwałę proponowaną przez przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Uchwała ma zablokować wszelkie próby zmian personalnych, zarówno w klubie parlamentarnym, jak i w partii.

Paulina Hennig-Kloska / Anita Walczewska / East News

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak informowaliśmy na początku tygodnia, część polityków Polski 2050 chciała odwołać Pawła Śliza z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego. Według informacji, które jako pierwszy ujawnił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski , decyzję w tej sprawie miała podjąć Paulina Hennig-Kloska. Po nieudanej próbie zmian personalnych w trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu nowa przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej i przygotowała specjalną uchwałę, która ma wstrzymać wszelkie zmiany personalne na kilka tygodni.

Według informacji RMF FM Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła dziś proponowaną uchwałę, w której czytamy:

Rada Krajowa zobowiązuje wszystkich członków partii Polska 2050 oraz członków podmiotów ją reprezentujących, do zaprzestania działań skanujących dalsze napięcia wewnątrz organizacji w szczególności poprzez:

Zawieszenie wszelkich postępowań dyscyplinarnych rozpoczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. Powstrzymanie się od dokonywania wszelkich zmian personalnych, w szczególności w składach osobowych organów Partii Polska 2050 Szymona Hołowni oraz organów podmiotów ją reprezentujących, oraz stanowiskach politycznych organów państwowych i samorządowych. Powstrzymanie się od dokonywania wszelkich zmian formalnych, w szczególności w podmiotach reprezentujących Partię Polska 2050 Szymona Hołowni.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała rozmowy przy jednym stole i wypracowanie kompromisu ws. sytuacji w klubie parlamentarnym. Nowa przewodnicząca głośno mówiła dziś o tym, że chce wyciszenia wojny czy skupieniu się na realizowaniu naszych postulatów. W planach są także rozmowy z Pauliną Hennig-Kloską na temat zmian w klubie, które mają zadowolić jej frakcję - mówi nam anonimowo jeden z uczestników dzisiejszego spotkania, które odbywało się w formie zdalnej. Paulina po przegranym głosowaniu od razu wyszła bez słowa z tego spotkania. To wywołało niemałą konsternację. Część z uczestników była oburzona, a cześć zdziwiona - dodaje.