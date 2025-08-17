"W trakcie niedzielnego spotkania tzw. koalicji chętnych na rzecz Ukrainy podkreśliłem, że trzeba wywierać nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji" - poinformował wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski we wpisie na platformie X. W wideokonferencji udział wzięła także szefowa KE Ursula von der Leyen oraz liderzy państw europejskich.

Radosław Sikorski w Muzeum Narodowym w Lublinie (16 lipca 2025 r.) / Wojtek Radwanski / East News

Spotkanie przywódców państw wchodzących w skład "koalicji chętnych" zostało wyznaczone na niedzielę o godz. 15 czasu polskiego, przed wylotem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do USA.

Wideokonferencję prowadziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen - uczestniczyli w niej liderzy państw europejskich - premierzy oraz prezydenci, a tematem rozmów miały być kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie. Polskę reprezentował szef MSZ Radosław Sokorski.

Sikorski: Aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji

"Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji" - napisał Sikorski na platformie X w niedzielę przed godz. 17.