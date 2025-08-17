"W trakcie niedzielnego spotkania tzw. koalicji chętnych na rzecz Ukrainy podkreśliłem, że trzeba wywierać nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji" - poinformował wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski we wpisie na platformie X. W wideokonferencji udział wzięła także szefowa KE Ursula von der Leyen oraz liderzy państw europejskich.

Spotkanie przywódców państw wchodzących w skład "koalicji chętnych" zostało wyznaczone na niedzielę o godz. 15 czasu polskiego, przed wylotem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do USA.

Wideokonferencję prowadziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen - uczestniczyli w niej liderzy państw europejskich - premierzy oraz prezydenci, a tematem rozmów miały być kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie. Polskę reprezentował szef MSZ Radosław Sokorski.

Sikorski: Aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji

"Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji" - napisał Sikorski na platformie X w niedzielę przed godz. 17.

Nie można negocjować pokoju pod spadającymi bombami. Do rozpoczęcia wojny konieczne jest zawieszenie broni. To stanowisko ponad 30 państw, których przedstawiciele konsultowali się podczas videokonferencji w sprawie Ukrainy - tak przekazał dziennikarzom rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński.

"Koalicja chętnych" została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa.

Niedzielne rozmowy "koalicji chętnych" odbyły się po piątkowym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce i przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie zaplanowaną na poniedziałek.

Zełenski w towarzystwie europejskich liderów leci do USA

Zełenski uda się w poniedziałek na zaproszenie prezydenta USA do Waszyngtonu. Swój udział w negocjacjach w Białym Domu potwierdzili: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premierka Włoch Giorgia Meloni i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz poinformował w niedzielę, że w ciągu najbliższych godzin okaże się, kto będzie reprezentował Polskę na spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi.

W piątek prezydent Trump spotkał się z Putinem. Swoje spotkanie na Alasce określili jako "konstruktywne", ale po zakończonych rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas spotkania online.