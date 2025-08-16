Donald Trump poinformował europejskich przywódców, że Władimir Putin zgodził się na obecność zachodnich żołnierzy w Ukrainie w ramach przyszłego porozumienia pokojowego, które miałoby gwarantować jego trwałość – podał "Wall Street Journal".

Władimir Putin miał zgodzić się na obecność wojsk zachodnich w Ukrainie (Zdjęcie ilustracyjne) / EPA/YAHYA ARHAB / PAP

W sobotę, podczas rozmowy telefonicznej z europejskimi liderami, Trump podkreślił, że pracował bez przerwy przez 24 godziny i był wyraźnie zmęczony oraz poirytowany postawą Putina. Przekazał, że dąży do zorganizowania trójstronnego spotkania z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina jeszcze przed końcem przyszłego tygodnia, by przyspieszyć proces pokojowy. Portal Axios, powołując się na źródła, podał, że Trump miał wskazać jako możliwą datę najbliższy piątek, 22 sierpnia.

Trump i Zełenski mają spotkać się w poniedziałek w Gabinecie Owalnym, a w rozmowach ma uczestniczyć co najmniej jeden europejski przywódca. Trump zapowiedział, że jeśli rozmowy będą owocne, spotka się także z Putinem.

Prezydent USA zadeklarował, że ponowne nałożenie natychmiastowych sankcji na Rosję rozważy tylko w przypadku braku postępów w rozmowach trójstronnych. Po raz pierwszy wyraził też gotowość zaoferowania Ukrainie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, co stanowi istotną zmianę w jego dotychczasowym stanowisku wobec roli USA w zakończeniu wojny.

Trump przekazał, że Putin nie zamierza wstrzymać działań wojennych podczas negocjacji i domaga się, by Ukraina zrzekła się wschodnich terytoriów w zamian za zamrożenie linii frontu w pozostałych częściach kraju.

Według źródeł Trump poinformował, że Putin zgodził się na obecność zachodnich sił w Ukrainie, które miałyby nadzorować przestrzeganie porozumienia pokojowego. Axios pisze z kolei, że prezydent Rosji wyraził otwartość na rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, wymieniając wśród możliwych gwarantów Chiny.

Amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa mogłyby ułatwić Zełenskiemu kompromis z Putinem, pod warunkiem, że Rosja będzie negocjować w dobrej wierze - przekazali urzędnicy, na których powołuje się "Wall Street Journal".

Trzy osoby zaznajomione ze sprawą przekazały, że Trump sugerował możliwość amerykańskiego wsparcia wojskowego dla europejskich sił w Ukrainie, ale nie zobowiązał się do wysłania tam amerykańskich żołnierzy. Gwarancje bezpieczeństwa miałyby obejmować dwustronne zobowiązania, wsparcie finansowe i wojskowe dla Ukrainy ze strony zachodniej koalicji, w tym USA.