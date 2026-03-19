Rosyjskie służby zapowiadają zaostrzenie środków bezpieczeństwa wobec wysokich rangą wojskowych. Decyzja ta ma związek z serią zabójstw i zamachów na przedstawicieli najwyższego szczebla wojskowego, o które Moskwa oskarża Ukrainę.

W ostatnich miesiącach w Rosji doszło do kilku zamachów oraz prób zamachów na osoby zajmujące najwyższe stanowiska w strukturach wojskowych. W jednym z ostatnich ataków postrzelony został generał Władimir Aleksiejew, zastępca szefa GRU . Generał przeżył zamach.

Rosyjskie władze nie mają wątpliwości co do sprawców tych ataków. Odpowiedzialnością za zamachy obarczają ukraińskie służby specjalne, które według Moskwy prowadzą działania wymierzone w kluczowych przedstawicieli rosyjskiej armii. Ukraina stanowczo zaprzecza, jakoby miała cokolwiek wspólnego z tymi wydarzeniami.

FSB zapowiada zaostrzenie środków bezpieczeństwa

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Aleksandr Bortnikow, ogłosił w czwartek, że ochrona wysokich rangą wojskowych zostanie zdecydowanie wzmocniona. Jak podkreślił, działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które odgrywają kluczową rolę w strukturach dowodzenia rosyjskiej armii.

Bortnikow poinformował również, że generał Aleksiejew, który padł ofiarą zamachu, powraca do zdrowia. Zapewnił, że FSB podejmie wszelkie możliwe środki, aby podobne incydenty nie miały miejsca w przyszłości.