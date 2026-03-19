Rosyjskie służby zapowiadają zaostrzenie środków bezpieczeństwa wobec wysokich rangą wojskowych. Decyzja ta ma związek z serią zabójstw i zamachów na przedstawicieli najwyższego szczebla wojskowego, o które Moskwa oskarża Ukrainę.
- Rosja ogłasza wzmocnienie ochrony swoich wysokich rangą wojskowych.
- Decyzja jest reakcją na serię zamachów i prób zamachów na rosyjskich generałów.
W ostatnich miesiącach w Rosji doszło do kilku zamachów oraz prób zamachów na osoby zajmujące najwyższe stanowiska w strukturach wojskowych. W jednym z ostatnich ataków postrzelony został generał Władimir Aleksiejew, zastępca szefa GRU. Generał przeżył zamach.
Rosyjskie władze nie mają wątpliwości co do sprawców tych ataków. Odpowiedzialnością za zamachy obarczają ukraińskie służby specjalne, które według Moskwy prowadzą działania wymierzone w kluczowych przedstawicieli rosyjskiej armii. Ukraina stanowczo zaprzecza, jakoby miała cokolwiek wspólnego z tymi wydarzeniami.
W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Aleksandr Bortnikow, ogłosił w czwartek, że ochrona wysokich rangą wojskowych zostanie zdecydowanie wzmocniona. Jak podkreślił, działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które odgrywają kluczową rolę w strukturach dowodzenia rosyjskiej armii.
Bortnikow poinformował również, że generał Aleksiejew, który padł ofiarą zamachu, powraca do zdrowia. Zapewnił, że FSB podejmie wszelkie możliwe środki, aby podobne incydenty nie miały miejsca w przyszłości.