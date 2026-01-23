W Moskwie odbyło się spotkanie doradców prezydenta Rosji Władimira Putina z amerykańskimi wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa. Rozmowy, określone jako "konstruktywne i ważne", mają mieć swoją kontynuację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W tle rozmów pojawiają się propozycje zakończenia wojny w Ukrainie oraz spory dotyczące przyszłości tego kraju i bezpieczeństwa w regionie.

Jared Kushner i Steve Witkoff / GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

Spotkanie doradców Putina z wysłannikami Trumpa odbyło się w Moskwie.

Rozmowy mają być kontynuowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Głównymi tematami są kwestie bezpieczeństwa i przyszłość Ukrainy.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W Moskwie doszło do spotkania doradców prezydenta Rosji Władimira Putina z amerykańskimi wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według relacji rosyjskich doradców rozmowa miała charakter

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jurij Uszakow, doradca do spraw polityki zagranicznej, oraz Kirył Dmitrijew, specjalny wysłannik Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej.

Kontynuacja rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Jak poinformował Kirył Dmitrijew, rozmowy mają być kontynuowane w piątek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W spotkaniu w Abu Zabi mają wziąć udział także przedstawiciele Ukrainy. Tematem rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa oraz możliwe scenariusze zakończenia wojny na Ukrainie. Dmitrijew zapowiedział również dodatkowe rozmowy gospodarcze ze Stevem Witkoffem.

W połowie listopada ubiegłego roku prezydent USA Donald Trump przedstawił plan zakończenia wojny w Ukrainie. Zakłada on, że Rosja zachowa kontrolę nad znaczną częścią terytorium Ukrainy, w tym nad Krymem i Donbasem. Ponadto Ukraina miałaby zrezygnować z aspiracji do członkostwa w NATO, a liczebność jej armii zostałaby ograniczona do 600 tysięcy żołnierzy. Propozycja ta spotkała się z krytyką ze strony większości państw europejskich, które uznały ją za zbyt daleko idące ustępstwo wobec Rosji.

Europejska kontrpropozycja

W odpowiedzi na amerykański plan, liderzy państw europejskich opracowali własną kontrpropozycję. Zakłada ona udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa przez państwa Zachodu, w tym USA, a także scenariusz, w którym najpierw zostanie zawarty rozejm, a dopiero później rozpoczną się właściwe negocjacje pokojowe.

Europejscy przywódcy podkreślają konieczność zapewnienia Ukrainie realnego wsparcia i ochrony przed dalszą agresją.