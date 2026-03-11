Niezdetonowany granat znaleziono w ciele ukraińskiego żołnierza, które przekazała Rosja w ramach wymiany szczątków poległych. Poinformował o tym portal Suspilne, powołując się na szefa biura medycyny sądowej w obwodzie czerniowieckim na południowym zachodzie Ukrainy. Wcześniej materiały wybuchowe podrzucone przez Rosję znajdowano tylko w ubraniach przekazywanych zwłok, nigdy bezpośrednio w ciele.

Podczas sekcji zwłok poległego żołnierza z Ukrainy, w ciele znaleziono granat.

Eksperci musieli ewakuować kostnicę i wezwać pirotechników, gdyż ciało mogło wybuchnąć w trakcie badania.

Ostatnia wymiana jeńców pod koniec lutego obejmowała tysiąc ciał.

To pierwszy taki przypadek. Wstrząsające zdarzenie w Czerniowcach

"W Czerniowcach podczas sekcji zwłok poległego żołnierza znaleziono granat. Ciało zostało przekazane z Rosji w ramach wymiany. Wcześniej zdarzały się już przypadki znajdowania materiałów wybuchowych, ale po raz pierwszy były one w samym ciele. Ekspertów, którzy przeprowadzali sekcję, trzeba było ewakuować" – podał ukraiński portal informacyjny.

Ekspert przeprowadził sekcję jamy czaszki, klatki piersiowej, dotarł do kończyny i zaczął ją rozcinać. Wtedy znalazł pod skórą niewybuch granatu (...). Ciało mogło wybuchnąć w kostnicy – powiedział szef obwodowego biura ekspertyz sądowo-lekarskich Wiktor Baczyński.

Wszyscy pracownicy kostnicy zostali ewakuowani, a na miejsce wezwano pirotechników w celu usunięcia granatu.

Szef obwodowego biura medycyny sądowej Wiktor Baczynski wyjaśnił Suspilnemu, że wcześniej materiały wybuchowe w przekazywanych przez Rosję zwłokach znajdowano przeważnie w kieszeniach ich ubrań.

Ostatnia wymiana zwłok poległych żołnierzy między Rosją a Ukrainą odbyła się 26 lutego. Strona ukraińska odzyskała wówczas tysiąc ciał. Wymianę jeńców wojennych i ciał poległych Ukraina i Rosja uzgodniły podczas drugiej rundy negocjacji, przeprowadzonej 2 czerwca ubiegłego roku w Stambule. Strony, które rozmawiały tam za pośrednictwem władz Turcji, ustaliły wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i żołnierzy, którzy mają mniej niż 25 lat, oraz wymianę ciał w formule 6 tys. na 6 tys.