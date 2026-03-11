W najnowszym, szeroko komentowanym wywiadzie dla irlandzkiego blogera Caolana Robertsona, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie tylko podsumował aktualną sytuację na froncie, ale także ostrzegł przed globalnymi konsekwencjami rosyjskiej polityki, a także porównał Władimira Putina do Adolfa Hitlera.

Światowe demonstracje wsparcia dla Ukrainy w 2022 roku / OZAN KOSE/AFP/East News / East News

Wszyscy wiemy, czym to wszystko skończyło się dla Hitlera. Rozumiemy, czym zakończy się to dla Putina. Używanie w charakterze broni sportu, muzyki, kina i festiwali, takich jak Biennale w Wenecji, nigdy nie pomaga - stwierdził prezydent Ukrainy, wyraźnie nawiązując do propagandowych działań Kremla na arenie międzynarodowej.

W jego ocenie rosyjska propaganda, która przenika do filmów, a nawet jest przekazywana dzieciom, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jestem przekonany, że ich naród oczekuje tragiczny finał - dodał Zełenski, wskazując na coraz większe zmęczenie i rozczarowanie społeczeństwa rosyjskiego polityką Kremla.

Jednym z poruszonych wątków wywiadu była kwestia rosnącego zaangażowania Rosji w konflikty na Bliskim Wschodzie. Zełenski nie wykluczył, że Rosja, która obecnie wspiera Iran głównie dostawami dronów, może w przyszłości wysłać tam także swoich żołnierzy. Rosja zaczęła wspierać irański reżim dronami. Bez wątpienia pomoże też (Iranowi) z rakietami; pomaga przecież w obronie powietrznej. Co będzie dalej? - pytał prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na niepokojący precedens, jakim było wysłanie przez Koreę Północną 10 tysięcy żołnierzy do Rosji. Choć na razie przebywają oni na terytorium Federacji Rosyjskiej, Zełenski ostrzega, że mogą zostać skierowani na front w Ukrainie.

Tak samo, jak było w przypadku Rosji, gdy Korea Północna wysłała 10 tysięcy żołnierzy, którzy na razie znajdują się w Rosji, lecz mogą być skierowani do Ukrainy. To samo może stać się w Iranie - Rosja może wysłać tam swoje wojska - alarmuje prezydent.

Zełenski podkreślił, że obecnie głównym problemem jest pytanie, który kraj jako pierwszy zdecyduje się na otwarte wsparcie militarne Iranu w wojnie z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. W jego ocenie, taka eskalacja mogłaby mieć katastrofalne skutki nie tylko dla regionu, ale i dla całego świata.