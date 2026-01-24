Noc z piątku na sobotę przyniosła kolejny zmasowany atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Celem sił Moskwy ponownie był Kijów, gdzie już wcześniej wiele gospodarstw domowych było pozbawionych prądu i ogrzewania. W ukraińskiej stolicy zginęła co najmniej jedna osoba.

Zobacz również:

Kliczko apeluje o opuszczenie Kijowa, gromadzenie wody. Warszawa wysyła pomoc

W nocy z piątku na sobotę siły rosyjskie przeprowadziły kolejny zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Według ukraińskich mediów, nocny alarm powietrzny obejmował obszar niemal całego kraju.

Rosjanie ponownie za cel obrali m.in. Kijów. Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosjanie do uderzenia na ukraińską stolicę wykorzystali i drony, i rakiety.

W Kijowie, jak przekazał mer miasta Witalij Kliczko, zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Troje poszkodowanych trafiło do szpitala.

Wiadomo, że rosyjskie uderzenia wywołały pożary w dzielnicach po obu stronach Dniepru. W częściach miasta położonych po wschodniej stronie rzeki wystąpiły przerwy w dostawie prądu, ciepła i wody. To z pewnością pogłębi kryzys, jaki dotknął ukraińską stolicę - bez prądu i ogrzewania pozostaje wiele gospodarstw domowych, przy czym temperatura oscyluje w granicach -13 st. C.

Zobacz również:

Pierwsze spotkanie w Abu Zabi "produktywne". Zełenski domaga się odpowiedzi

Rosja zaatakowała też Charków

Również Charków, drugie największe miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie kraju, było minionej nocy celem Rosjan. Ihor Terechow, mer Charkowa, poinformował, że miasto zostało zaatakowane przez 25 rosyjskich dronów, w wyniku czego co najmniej 11 osób zostało rannych.

Siły Moskwy uderzyły tam m.in. w schronisko dla osób przesiedlonych i szpital położniczy.

Reuters zauważa, że do ataku doszło po zakończeniu przez negocjatorów z Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych pierwszego dnia rozmów pokojowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zobacz również:

Rosjanie zaatakowali "pociskiem zombie". Cel? Przeciążyć obronę powietrzną