Noc z piątku na sobotę przyniosła kolejny zmasowany atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Celem sił Moskwy ponownie był Kijów, gdzie już wcześniej wiele gospodarstw domowych było pozbawionych prądu i ogrzewania. W ukraińskiej stolicy zginęła co najmniej jedna osoba.

Pożar w Charkowie; Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak powietrzny na Ukrainę / Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

W nocy z piątku na sobotę siły rosyjskie przeprowadziły kolejny zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Według ukraińskich mediów, nocny alarm powietrzny obejmował obszar niemal całego kraju.

Rosjanie ponownie za cel obrali m.in. Kijów. Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosjanie do uderzenia na ukraińską stolicę wykorzystali i drony, i rakiety.

W Kijowie, jak przekazał mer miasta Witalij Kliczko, zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Troje poszkodowanych trafiło do szpitala.

Wiadomo, że rosyjskie uderzenia wywołały pożary w dzielnicach po obu stronach Dniepru. W częściach miasta położonych po wschodniej stronie rzeki wystąpiły przerwy w dostawie prądu, ciepła i wody. To z pewnością pogłębi kryzys, jaki dotknął ukraińską stolicę - bez prądu i ogrzewania pozostaje wiele gospodarstw domowych, przy czym temperatura oscyluje w granicach -13 st. C.