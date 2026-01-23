Tankowiec Progress, objęty sankcjami za transport rosyjskiej ropy naftowej, utknął u wybrzeży Algierii i dryfuje na Morzu Śródziemnym - informuje agencja Bloomberga. Statek stracił sterowność i nie może manewrować między innymi jednostkami.

Rosyjski tankowiec poza kontrolą - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Według danych śledzenia ruchu statków, do których dotarła agencja Bloomberg, tankowiec Progress - należący do klasy LR2 i przewożący około 730 tys. baryłek rosyjskiej ropy naftowej Urals - napotkał poważne trudności u wybrzeży Algierii. Statek płynął na wschód wzdłuż północnoafrykańskiego wybrzeża w kierunku Kanału Sueskiego, jednak po minięciu Algieru w środę po południu nagle skręcił na północ i opuścił główne szlaki żeglugowe.

W czwartek nad ranem status nawigacyjny Progressu zmienił się na "Not under command" (poza kontrolą), a prędkość spadła do około jednego węzła. Termin "statek poza kontrolą" oznacza jednostkę, która z powodu wyjątkowych okoliczności nie jest w stanie manewrować zgodnie z wymaganiami i ustępować drogi innym statkom.

Zmiana kursu, opuszczenie szlaku żeglugowego, spadek prędkości i zmiana statusu nawigacyjnego wskazują na poważną awarię techniczną.

Sankcje i kolejne zatrzymania

Progress znajduje się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii za udział w transporcie rosyjskiej ropy naftowej. Statek, mający 19 lat, dwukrotnie zmieniał nazwę od czasu wpisania na czarną listę, a w listopadzie 2025 r. został oficjalnie zarejestrowany pod rosyjską banderą. Zarządcą jednostki jest firma Legacy Marine LLC z Petersburga, która nie odpowiedziała na próby kontaktu ze strony dziennikarzy Bloomberga.

W piątkowe południe Progress nadal dryfował na wschód z prędkością około jednego węzła.

Od początku roku Stany Zjednoczone przejęły już co najmniej siedem tankowców powiązanych z transportem rosyjskiej ropy. W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że francuska marynarka zatrzymała na Morzu Śródziemnym tankowiec Grinch, również objęty międzynarodowymi sankcjami.

Tydzień temu Niemcy nie wpuściły na Bałtyk tankowca Arcusat, który zmuszono do zawrócenia po przepłynięciu przez cieśninę Kattegat. W marcu 2025 roku niemieckie służby celne skonfiskowały tankowiec Eventin z 100 tys. ton rosyjskiego surowca.