"Wróg zaatakował infrastrukturę przemysłową i energetyczną, są także trafienia w części mieszkalnej miasta" – napisał na Telegramie szef Rady Obrony Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł. W ataku na jedno z przedsiębiorstw w mieście zginęło dwóch pracowników, a dwóch zostało rannych. Jak powiadomił państwowy koncern energetyczny Naftohaz, 55-letni pracownik zginął w wyniku rosyjskiego ataku na zakłady wydobycia gazu w obwodzie połtawskim.

Zniszczenia po rosyjskim ataku dronowym, 28 marca 2026 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

"Rosjanie przeprowadzili potężny atak na Odessę. Nie miał on żadnego celu militarnego – to był czysty terror wymierzony w zwykłych ludzi. W ataku na miasto użyto ponad 60 dronów. Niestety, zniszczenia są rozległe (...). Nasze służby nadal działają w terenie, wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, udzielając pomocy (...). Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim zabitych. Każdy taki atak dowodzi, że Rosja nie zamierza zakończyć tej wojny. Dlatego jakiekolwiek złagodzenie presji na nią jest niebezpieczne" - napisał w oświadczeniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraina uderzyła w fabrykę zbrojeniową i w rafinerię w Rosji

Ukraińska armia przeprowadziła w nocy z piątku na sobotę ataki na cele w Rosji. Zaatakowano fabrykę Promsintez w obwodzie samarskim wykorzystując rakiety ukraińskiej produkcji FP-5 "Flamingo". Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził trafienie obiektu, po którym nastąpiła eksplozja w strefie produkcyjnej. Zakład produkuje rocznie ponad 30 tys. ton materiałów wybuchowych przeznaczonych do celów wojskowych. Ponadto Sztab Generalny powiadomił o uszkodzeniu jednego z kluczowych obiektów rosyjskiego przemysłu naftowego – rafinerii Jarosławski.