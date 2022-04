Otoczony przez rosyjskie wojsko Mariupol znalazł się pod ciężkim ostrzałem. Rosjanie niemal całkowicie zniszczyli znajdujące się w tym mieście zakłady metalurgiczne Azowstal. Szef władz regionu charkowskiego twierdzi, że Rosjanie przegrali "bitwę o Charków". Ukraińcy mieli także odzyskać kontrolę nad miastem Marjinka w obwodzie donieckim. Od rosyjskich najeźdźców udało się całkowicie wyzwolić do tej pory 919 miejscowości. Brytyjskie ministerstwo obrony informuje o nasileniu rosyjskich ataków w Donbasie. Najważniejsze wydarzenia związane z 55. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 19.04.2022 r.

Żonkile – symbol wiosny – a za nimi zniszczony dom we wsi niedaleko Kijowa. / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

>>>PODSUMOWANIE DNIA<<<

Zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu zostały niemal całkowicie zniszczone w wyniku rosyjskiego bombardowania. W kombinacie jest baza obrońców miasta - chroni się tam kilka tysięcy żołnierzy, ochotników, a także mieszkańców Mariupola.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie rozpoczęli bitwę o Donbas .

"Bitwa o Charków została już przegrana przez rosyjskie wojska; teraz najeźdźcy próbują przebić się przez obwód charkowski w głąb Ukrainy" - przekazał zef władz tego regionu Ołeh Syniehubow.

Zaczął się spodziewany atak Rosji - poinformował szef władz obwodu ługańskiego. Dodał, że Rosjanie ruszyli ze wszystkich kierunków.

Mocno nasiliły się walki w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy.

919 miejscowości zostało do tej pory całkowicie wyzwolonych od rosyjskich najeźdźców.

W nocy Rosjanie zniszczyli 12 bloków mieszkalnych w obwodzie ługańskim. Prawie cały obwód ługański został pozbawiony elektryczności. Rosjanie przejęli kontrolę nad Kreminną.

W obwodzie kijowskim znaleziono dotąd ciała ponad 1000 cywilów zabitych przez rosyjskich żołnierzy - poinformował komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow

Bloomberg informuje, że Unia Europejska ma pokryć większość kosztów odbudowy Ukrainy.

22:24

Rosyjska armia w tej wojnie zapisze się na kartach światowej historii jako najbardziej barbarzyńska i nieludzka armia świata - oświadczył wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Telegram

22:07

Premier Justin Trudeau zapowiedział, że Kanada dostarczy Ukrainie ciężką broń artyleryjską, poinformowała agencja The Canadian Press.



21:55

Ukraina otrzymała od innych krajów części zamienne do swoich samolotów - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Zaznaczył jednak, że nie doszło do przekazania całych samolotów.

21:52

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto zdecydował o udzieleniu Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na fińskie ministerstwo obrony.

21:50

Cztery osoby zginęły, a 26 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach obwodu charkowskiego - poinformowały władze tego regionu na wschodzie Ukrainy.

21:45

"Ukraińcy walczą o Mariupol bardzo odważnie i wcale nie uważamy, że upadek miasta jest nieunikniony" - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. "Ukraińcy oczywiście chcą utrzymać Mariupol (...) i odważnie się o niego biją. Nie będę spekulował, ile czasu jeszcze wytrzymają i szczerze mówiąc, nie jesteśmy skłonni zaakceptować tego, co mówią niektórzy krytycy, że upadek jest nieuniknione" - powiedział Kirby podczas briefingu prasowego.

21:40

Rosyjskie ostrzały i ataki w Donbasie nadal nasilały się, ale siły ukraińskie zdołały odeprzeć liczne próby natarcia - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

21:37

Rosyjskie lotnictwo zrzuca na kombinat metalurgiczny Azowstal w Mariupolu, gdzie w podziemiach ukrywają się cywile, bomby do niszczenia bunkrów - oświadczył na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

21:15

Prowadzimy wstępne rozmowy na temat długoterminowego rozmieszczenia wojsk w Europie, ale wciąż są one w początkowej fazie - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby, odnosząc się m.in. do środowej wizyty szefa MON Mariusza Błaszczaka w Waszyngtonie.

21:00

Zachód nie może udawać, że wynegocjowanie pokoju na Ukrainie jest możliwe; pomoc Ukrainie w zwycięstwie nad Rosją leży w żywotnym interesie NATO - piszą w "Wall Street Journal" była dyplomatka Paula Dobriansky i były pracownik marynarki Richard Levin.

20:52

Lider rosyjskiej opozycji i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny zareagował na zamordowanie swojego imiennika przez Rosjan w Buczy i wezwał do obalenia reżimu prezydenta Władimira Putina. Obok trupa na ziemi leży paszport z nazwiskiem "Nawalny". To jeden z zabitych w ukraińskiej wsi Bucza. Ilja Iwanowicz Nawalny. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że zabili go z powodu nazwiska. Dlatego paszport został demonstracyjnie rzucony w pobliżu. Całkowicie niewinna osoba została zabita przez oprawców Putina (no bo jak inaczej ich nazwać? Przecież nie "rosyjscy żołnierze"), ponieważ byliśmy imiennikami. Najwyraźniej mieli nadzieję, że to krewny - czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu Aleksieja Nawalnego w serwisie Facebook.

20:40

"Poinformowałem szefową KE Ursulę von der Leyen o przekazaniu wypełnionego kwestionariusza - to ważny krok w stronę członkostwa w UE" - przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, rozmawiano też o zwiększeniu pomocy dotyczącej bezpieczeństwa dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Omówiono także odbudowę po wojnie. "Doceniamy wsparcie UE!" - zapewnił. Po otrzymaniu kwestionariusza Komisja Europejska ma przygotować rekomendację dotyczącą spełnienia przez Ukrainę kryteriów akcesyjnych.

20:33

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do czterodniowej "humanitarnej pauzy" w walkach na Ukrainie. Miałaby się ona rozpocząć w czwartek, w czasie obchodów Wielkiego Tygodnia prawosławnych chrześcijan.

20:21

Głównym punktem telekonferencji prezydenta Joe Bidena z sojusznikami z NATO, UE i G7 było dalsze wsparcie dla Ukrainy, zarówno wojskowe, jak i finansowe - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Sam Biden zapowiedział, że USA wyślą Ukrainie dodatkową artylerię.

20:18

Gazeta "The Wall Street Journal" pokazała mapę zniszczonych budynków w Mariupolu.

20:12

Siły zbrojne Ukrainy odzyskały kontrolę nad miastem Marjinka w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. W wyniku naszej kontrofensywy wróg poniósł straty i wycofał się - poinformował na Facebooku ukraiński Sztab Generalny.

20:00

Unia Europejska ma pokryć większość kosztów odbudowy Ukrainy - informuje Bloomberg. To na razie nieoficjalne informacje, ale państwa członkowskie otrzymały jasny przekaz od Komisji Europejskiej - szykujcie swoje portfele na dodatkowy fundusz na odbudowę powojennej Ukrainy.

19:55

Brytyjski premier Boris Johnson zadeklarował wysłanie broni artyleryjskiej dla Ukrainy. Powiedział, że chce uzbroić Ukrainę do tego stopnia, by Rosja nie odważyła się jej więcej zaatakować.



19:52

Zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu zostały niemal całkowicie zniszczone w wyniku rosyjskiego bombardowania - przekazał w rozmowie z Radiem Swoboda zastępca dowódcy pułku Azow Swiatosław Pałamar.

Na fabrykę zrzucane są ogromne bomby, mnóstwo osób znajduje się pod gruzami - poinformował Pałamar. Będziemy walczyć do końca, wykorzystamy każdy pozostały nabój, ale wzywamy ojczyznę, by ratowano rannych cywilów i zabrano ciała poległych - dodał zastępca dowódcy najważniejszej ukraińskiej formacji broniącej Mariupola.

19:38

"Putin zatrzyma się tylko wtedy, gdy powstrzyma go społeczność międzynarodowa" - zwraca uwagę w popołudniowej rozmowie w RMF FM Oleksandra Matwijczuk, szefowa Ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskich.

19:30

Rosyjski miliarder Oleg Tińkow nazwał wojnę w Ukrainie "szaloną" i wezwał Zachód, by dał Putinowi możliwość "zachowania twarzy" i "powstrzymania masakry". "Proszę, bądźcie bardziej racjonalni" - napisał.

19:24

Premier Japonii Fumio Kishida we wtorek zadeklarował, że jego kraj zwiększy pożyczkę finansową dla walczącej z inwazją rosyjską Ukrainy z obiecanych wcześniej 100 mln do 300 mln dolarów - przekazało japońskie ministerstwo spraw zagranicznych.



19:14

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne - poinformował szef władz obwodu Pawło Kyryłenko. Cywile, którzy doznali obrażeń, walczą o życie w szpitalu.



19:00

Pokój na warunkach Putina jest nie do zaakceptowania - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas wirtualnego spotkania z przywódcami państw NATO i UE.

Wraz z naszymi zachodnimi partnerami jesteśmy zgodni, że Rosja nie może wygrać tej wojny - podkreślił.



18:50

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił we wtorek rosyjską ofensywę we wschodniej Ukrainie i zaapelował o co najmniej czterodniową "humanitarną przerwę" w działaniach wojennych z okazji prawosławnej Wielkanocy.

Proszę dziś o czterodniową przerwę humanitarną w Wielki Tydzień, od czwartku do niedzieli, aby umożliwić otwarcie szeregu korytarzy humanitarnych na Ukrainie - powiedział szef ONZ.



18:22

Wróg podjął nieudane próby ofensywy pod Charkowem i Donieckiem - podał we wtorek w komunikacie opublikowanym w serwisie Facebook sztab generalny ukraińskiej armii.

18:00

Mieszkańcy opustoszałej Buczy przez brak prądu nadal gotują w ustawianych przed blokami kotłach. Niemal każda ulica i budynek w mieście nosi ślady wojny.

Na drodze prowadzącej z Kijowa do pobliskiej Buczy co kilkaset metrów ustawiono barykady i umocnienia z betonowych bloków, jeży przeciwczołgowych, przewróconych ciężarówek i drzew.

W samej Buczy, niecałe trzy tygodnie po wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji, na ulicach rzadko spotyka się przechodniów. Miasto liczące przed wojną ponad 36 tys. mieszkańców dziś pozbawione jest zupełnie ludzi młodych. Część mieszkańców, głównie seniorzy, odbiera przywożoną z innych części Ukrainy i Europy pomoc, przede wszystkim koce i odzież.

W centrum miasta chodniki nadal pokryte są szkłem z powybijanych szyb sklepów i budynków mieszkalnych. Na każdym kroku natknąć się można na ograbiony sklep lub restaurację, zniszczony dom czy opuszczony blok z pokrytymi sadzą ścianami.

Bucza / AA/ABACA / PAP

17:42

Rumunia niebawem będzie mogła przekazać armii ukraińskiej walczącej z rosyjską inwazją uzbrojenie z rezerw swoich sił bezpieczeństwa, poinformował we wtorek dziennik “Romania Libera".

Przekazanie broni z rezerw kilku instytucji systemu obrony narodowej ma być możliwe wraz z rychłą, jak twierdzi dziennik, nowelizacją przepisów z 1998 r. w formie zarządzenia nadzwyczajnego rumuńskiego MON.

Przepisy te dotyczą "gromadzenia, wycofywania i uzupełniania produktów z rezerw własnych sił zbrojnych na potrzeby obrony narodowej". Ukraina miałaby je otrzymać jako "kraj partnerski NATO".

Borodzianka / PAP/EPA/OLEG PETRASYUK /

17:30

Rząd Portugalii rozpoczął przygotowania do wysyłki trzeciego samolotu z uzbrojeniem dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, podał lizboński dziennik “Diario de Noticias", powołując się na portugalskie źródła dyplomatyczne.



Według ustaleń gazety prace nad wysyłką uzbrojenia prowadzone są równolegle z przygotowaniami do przywrócenia funkcjonowania ambasady Portugalii w Kijowie. Została ona zamknięta w marcu wraz z ofensywą wojsk rosyjskich na ukraińską stolicę.



17:11

Bitwa o Charków została już przegrana przez rosyjskie wojska; teraz najeźdźcy próbują przebić się przez obwód charkowski w głąb Ukrainy - przekazał podczas konferencji prasowej szef władz tego regionu Ołeh Syniehubow.

W jego ocenie głównym celem Rosjan jest opanowanie Donbasu.



16:59

Otoczony przez rosyjskie wojsko Mariupol znalazł się pod ciężkim ostrzałem. Rosjanie zrzucili potężną bombę na szpital w pobliżu zakładów metalurgicznych Azowstal w tym mieście na wschodzie Ukrainy. Mowa o nawet 300 osobach przygniecionych gruzami. Wśród poszkodowanych mają być też dzieci - ukrywały się w części szpitala, bo już nie ma gdzie się chować. Lokalne media donoszą, że Rosjanie obierają teraz za cel w Mariupolu właśnie cywilne schrony.



16:44

Walki w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy wyraźnie się nasiliły - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Staruch, cytowany przez portal informacyjny RBK-Ukraina.

W rejonie (miasta) Połohy sytuacja uległa eskalacji. Starcia nasiliły się. Chłopaki trzymają linię obrony, ale jest potężna ofensywa wroga - powiedział Staruch.

16:28

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, określił mianem "bajek" wojenne plany Rosji w Donbasie. Odpowiedni komentarz zamieścił w serwisie Twitter.

"Donbas. II faza operacji specjalnej. 2., 3., 10.? To już nie ma znaczenia. Czemu? Bo to dokładnie to samo, co w 72 godziny zdobędziemy Kijów. Rosjanie uwielbiają opowiadać bajki. Ale w rzeczywistości wydarzy się tylko to, czego potrzebuje Ukraina" - podkreślił Podolak.

16:25

919 miejscowości zostało do tej pory całkowicie wyzwolonych od rosyjskich najeźdźców - oświadczył zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko w nagraniu opublikowanym w komunikatorze Telegram.



16:15

Rozpoczęły się zwołane przez prezydenta USA Joe Bidena konsultacje z udziałem przywódców Polski, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Rumunii, UE i NATO - poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował wcześniej, że rozmowy przywódców będą dotyczyły rosyjskiej agresji na Ukrainę.

16:00

Celem nowej rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy jest zdobycie kontroli nad całym obwodem ługańskim i donieckim, utworzenie połączenia lądowego między tym terytorium a anektowanym Krymem oraz pokonanie ukraińskich sił zbrojnych - oświadczył rzecznik resortu obrony Ukrainy.



15:40

Rzecznik KE Peter Stano poinformował na konferencji w Brukseli, że w Unii Europejskiej trwają prace nad kolejnym sankcjami wobec Rosji.

Jeśli chodzi o następny pakiet sankcji najwyżsi przedstawiciele UE, liderzy UE, a także przedstawiciele państw członkowskich, wypowiedzieli się jasno, że kontynuujemy prace nad kolejnymi restrykcjami. Kiedy nadejdzie właściwy czas, ogłosimy je - zaznaczył.

15:14

Trzy osoby zginęły, a 16 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Charkowa na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Okupanci znów ostrzeliwują osiedla mieszkaniowe Charkowa (...) Rosjanie wykorzystują wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe z odległości 35-40 km - napisał gubernator w komunikatorze Telegram.

Telegram

Zniszczenia w Charkowie / Elena Dolzhenko / PAP/EPA

15:05

Holandia ponownie otworzyła swoją ambasadę w stolicy Ukrainy, Kijowie - poinformował we wtorek minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra.

Tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę personel holenderskiej placówki został ewakuowany do Lwowa i Warszawy. Decyzję taką podjęto ze względów bezpieczeństwa.

14:50

MSZ Rosji wydala 15 holenderskich i 21 belgijskich dyplomatów.



14:21

Odbyła się piąta wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą. Do domów na Ukrainie wraca 76 osób: 60 wojskowych i 16 cywilów - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

To była piąta wymiana jeńców - napisała Wereszczuk w komunikatorze Telegram.

Nie poinformowała, ilu Rosjan objęła wymiana.

Telegram

14:00

Rosjanie chcą zrównać z ziemią zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu, wiedząc, że chronią się tam także cywile. Informuje o tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na podsłuchaną rozmowę telefoniczną stacjonującego w Mariupolu rosyjskiego żołnierza z żoną.

Żołnierz mówi m.in. o tym, że dowództwu znudziło się już bezskuteczne atakowanie celów w Ukrainie. W związku z niemożnością zdobycia Mariupola, zapadają decyzje, by działać bardziej zdecydowanie. Jak powiedział podsłuchany Rosjanin, wojska oczekują teraz na bombowce z potężnymi ładunkami.



Czekamy na niespodzianki od Rosji. Trzytonowe, z nieba. Powiedzieli - równać wszysko z ziemią. Atakujemy, atakujemy i nic. A co z cywilami? Wszyscy, którzy chcieli, wyjechali. Zostali tylko patrioci i najmądrzejści - słychać na nagraniu.

Wojskowy opowiadał żonie, że jest 4 kilometry od zakładów Azowstal, ale - jak dodał - po bombardowaniach i on może odczuć falę uderzeniową.



13:55

Szef władz obwodowych potwierdził, że siły rosyjskie kontrolują Kreminną.

W Rubiżnem i Popasnej toczą się walki pozycyjne, ale najeźdźcy nic nie mogą poradzić - oświadczył Hajdaj, zapewniając, że siły ukraińskie "trzymają obronę", powodując duże straty u wroga, w tym w sprzęcie i żołnierzach. Nasi chłopcy zestrzeliwują bezzałogowce, a na granicy z obwodem charkowskim - samoloty - dodał.

Hajdaj podkreślił, że "nie da się policzyć ofiar", w Popasnej i Rubiżnem ludzie są grzebani przy domach. Oficjalna statystyka mówi o 200 osobach, ale ofiar jest o wiele więcej - zaznaczył. Jako "straszną" określił sytuację w rejonie miejscowości Hirske, gdzie "ludzi nie można zabrać z ulic" z powodu ostrzałów.

13:50

Czujemy, że nastąpiła chwila ataku. Ruszyli ze wszystkich kierunków - zaczął się bardziej zmasowany ostrzał, o wiele intensywniej atakuje lotnictwo - poinformował szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj, cytowany przez portal Suspilne.

Dlatego możemy stwierdzić, że ofensywa, o której uprzedzaliśmy, rozpoczęła się - powiedział szef władz obwodowych podczas briefingu.

13:35

Trudno przewidzieć, kiedy dojdzie do kolejnej rundy bezpośrednich rozmów pokojowych Ukrainy z Rosją - mówi agencji Reutera Mychajło Podolak, jeden z głównych ukraińskich negocjatorów.

Według niego, Rosja chce wzmocnić swoją pozycję poprzez ofensywę na wschodzie Ukrainy.

Dodatkowo rozmowy utrudnia sytuacja w Mariupolu, gdzie Rosjanie otoczyli ukraińskich obronców miasta w zakładzie Azowstal i domagają się ich kapitulacji.

Ukraińcy nie chcą złożyć broni, a prezydent Zełenski ostrzega, że śmierć obrońców Mariupola - będzie oznaczać koniec wszelkich rozmów pokojowych.

13:22

Rząd Danii zapowiedział zwiększenie wydobycia gazu ziemnego, aby uniezależnić się od importu z Rosji.

Do 2030 roku duńskie władze chcą jednak całkowicie zrezygnować z tego źródła energii. Do końca roku 400 tys. opalanych gazem ziemnym gospodarstw ma otrzymać informację o możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, budżet państwa ma także pomóc w zastosowaniu alternatywnych rozwiązań, np. pomp ciepła.

13:16

Węgry nie poprą sankcji obejmujących rosyjską ropę naftową i gaz - oznajmił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto po spotkaniu ze swym tureckim odpowiednikiem w Ankarze. Ocenił, że wyborcy węgierscy poparli taką politykę rządu na niedawnych wyborach parlamentarnych.



Ważnym aspektem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo energetyczne. Jest naszym obowiązkiem - i czynimy mu zadość - by zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii na Węgry. Nie możemy pozwolić na to, by Węgrzy płacili cenę za tę wojnę i dlatego do tej pory nie popieraliśmy i w przyszłości też nie poprzemy sankcji dotyczących rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego - oznajmił Szijjarto podczas konferencji prasowej, której nagranie zamieścił na Facebooku.



Dodał, że nie tylko Węgry mają takie stanowisko w UE, ale "nie wszyscy o tym mówią tak otwarcie jak my".

13:13

W Mołdawii weszły w życie przepisy przewidujące kary za używanie w miejscach publicznych liter “Z" i “V", symboli rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Karane będą też osoby i instytucje prezentujące czarno-pomarańczowe wstążki św. Jerzego, które są używane przez prorosyjskich separatystów w Donbasie.

13:01

Sejm Litwy zakazał używania symboli "Z" i "V" wykorzystywanych przez Rosję podczas jej agresji przeciwko Ukrainie oraz używania wstążki św. Jerzego w kolorach żółto-czarnym symbolizującej zwycięstwo Rosji. Eksponowanie tych znaków będzie karane grzywną.

Zmiany te są nie tylko konieczne, ale wręcz niezbędne dla naszego bezpieczeństwa narodowego, jeśli chcemy uniknąć losu podobnego do Ukrainy i przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie - oświadczyła posłanka Monika Oszmianskiene.

13:00

Ukraińskie wojska wycofały się z opanowanej przez Rosjan Kreminnej w obwodzie ługańskim - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Serhij Hajdaj.

Rosyjskie wojska starają się przełamać linie obrony ukraińskiej armii. Ostre walki toczą się w okolicach Popasnej, Rubiżnego i Siewierodoniecka. Prawie bez przerwy trwa ostrzał artyleryjski i rakietowy miast i mniejszych miejscowości.

Są też doniesienia o liczącym 25 tys. osób rosyjskim zgrupowaniu koło miejscowości Izium. Okupanci chcą się przedrzeć tamtędy na tyły broniących się Ukraińców.

12:36

W obwodzie kijowskim znaleziono dotąd ciała ponad 1000 cywilów zabitych przez rosyjskich żołnierzy - poinformował komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

Poprzednie informacje obwodowej policji, przekazane 15 kwietnia, wskazywały na około 900 ofiar rosyjskiej agresji.

Zdecydowana większość zamordowanych osób zginęła od strzałów z broni palnej. Tylko w miasteczku Bucza, na północny zachód od Kijowa, potwierdzono dotąd śmierć ponad 420 cywilów. Te liczby ciągle rosną (w całym obwodzie kijowskim - PAP), ponieważ mieszkańcy wracają do swoich domów i odnajdują zabitych w budynkach mieszkalnych, piwnicach, studniach - relacjonował Niebytow.

12:35

Paweł Mateńczuk "Naval", były żołnierz GROM w radiu RMF24 tłumaczył, jak wyglądają walki w "mieście" - jakim w zasadzie są - zakłady Azowstal w Mariupolu. Ultimatum zawsze daje ten, który chce coś na tym bardziej ugrać. Rosjanie są świadomi tego, co ich tam czeka. Myślę, że już zaczynają mieć świadomość tego, że w cudzysłowie ''ich chłopcy nie nadają się do tej walki''. To jest walka kogoś dobrze przygotowanego - z umiejętnościami, wyposażonego w taktykę - z takim trochę mięsem armatnim - mówił nasz gość o decydujących walkach, które rozgrywają się w Mariupolu. Rozmawiał z nim Michał Zieliński.

12:25

W Polsce leczonych jest obecnie kilkudziesięciu rannych żołnierzy ukraińskich, są rozlokowani w różnych miastach - oświadczył przebywający we Lwowie premier Morawiecki. Dodał, że jesteśmy gotowi do przyjęcia co najmniej 10 tysięcy żołnierzy, jeśli będzie taka konieczność.

12:13

Rosjanie przejęli kontrolę nad Kreminną w obwodzie ługańskim - poinformowały władze tego regionu.

12:04

Konsekwentnie wyzwalamy ługańską i doniecką republikę ludową - w ten sposób rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu podczas odprawy kierownictwa resortu opisuje działania rosyjskiej armii w Ukrainie. Według niego armia rosyjska wypełnia zadania postawione przez naczelnego wodza w trakcie specjalnej operacji wojskowej.

Jak przekonywał Szojgu, konsekwentnie realizowany jest plan wyzwolenia mieszkańców donieckich i ługańskich republik ludowych. Podejmowane są też działania na rzecz ustanowienia pokojowego życia - mówił minister.

W wystąpieniu w resorcie obrony utrzymywał, że rosyjscy żołnierze wykazują się heroizmem, a armia jest gwarantem bezpieczeństwa swoich obywateli.

11:51

Wielka Brytania w najbliższych dniach przekaże Ukrainie pewną liczbę wielozadaniowych pojazdów opancerzonych Stormer, na których mogą być umieszczane wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Starstreak - ujawnił dziennik "The Sun".

Według gazety, brytyjska armia zaprezentowała ukraińskiej delegacji możliwości pojazdu Stormer dwa tygodnie temu na poligonie pod Salisbury i należy się spodziewać, że w tym tygodniu minister obrony Ben Wallace poinformuje o ich przekazaniu. Stormer to produkowany w Wielkiej Brytanii 13-tonowy gąsienicowy pojazd opancerzony.



11:46

Jak przebiegać będzie bitwa o Donbas? Obraz decydującego starcia armii rosyjskiej z ukraińską próbuje nakreślić były dowódca brytyjskich sił zbrojnych, sir Richard Barrons.

11:45

Na rosyjskim krążowniku Moskwa, który zatonął w ubiegłym tygodniu na Morzu Czarnym w wyniku trafienia ukraińskimi rakietami, zginęło 37 osób - podał, powołując się na anonimowe źródło, rosyjski niezależny portal Meduza. Oficjalnie władze Rosji nie poinformowały o stratach.

11:44

Nie możemy zostawić naszych ukraińskich sąsiadów w osamotnieniu. Musimy podtrzymywać tego ducha walki także poprzez to, że troszczymy się o najsłabszych - powiedział we Lwowie premier Mateusz Morawiecki.

11:43

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi zagroził Polsce i krajom bałtyckim "zniszczeniami, śmiercią i eksplozjami". Słowa te Alaksandr Walfowicz wypowiedział w białoruskiej telewizji - informuje belsat.eu.

11:13

Rosjanie ostrzeliwują w Mariupolu nie tylko zakłady metalurgiczne Azowstal, ale także dzielnice mieszkalne - informuje o tym doradca mera Petro Andriuszczenko. "Nie tylko zrzucają potężne bomby na Azowstal, ale ostrzeliwują dzielnicę, do której dopiero co wpuścili mieszkańców" - dodał. Chodzi o osiedla mieszkaniowe rejonu lewobrzeżnego. Tam okupanci wczoraj wpuścili ludzi, by zabrali ze swych mieszkań potrzebne rzeczy.

Doradca mera informuje też o rotacji rosyjskich żołnierzy, których zastępować mają najemnicy z samozwańczej donieckiej republiki ludowej. To - jak dodaje - kolejna okazja do grabieży. Odchodzący żołnierze włamują się do ocalałych mieszkań i zabierają głównie sprzęt AGD oraz elektronikę.

10:45

Nowa rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy zakończy się niepowodzeniem, ponieważ wojskom rosyjskim braknie siły, by złamać ukraińską obronę - stwierdził doradca prezydenta Ukrainy Ołeksji Arestowycz, cytowany przez agencję Reutera.

Zapowiadana bitwa o Donbas, która najwyraźniej wczoraj się rozpoczęła, trwa, ale jej postępy są bardzo umiarkowane. Ta bitwa nie potoczy się po myśli Rosjan - zaznaczył doradca Wołodymyra Zełenskiego.

10:26

Prezydent Andrzej Duda będzie dziś rozmawiał telefonicznie z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Tematem rozmowy będzie rosyjska inwazja na Ukrainę.

10:24

Prawie cały obwód ługański został pozbawiony elektryczności na skutek uszkodzenia przez siły rosyjskie linii wysokiego napięcia - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

Bez prądu jest 215 miast i wsi. Jak ocenił Hajdaj, sytuacja jest krytyczna.

10:22

Kolejne ultimatum Rosji dla ukraińskich obrońców Mariupola. Rosyjskie ministerstwo obrony żąda, by oddziały - głównie pułku Azow - broniące się w zakładach Azowstal wstrzymały ogień. Jeśli tak się stanie, będą miały dwie godziny na opuszczenie terenu kombinatu bez broni i amunicji.

Ukraińscy żołnierze już wcześniej zapowiadali, że nie złożą broni i się nie poddadzą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że jeśli Rosjanie zabiją obrońców Mariupola, będzie to oznaczać koniec wszelkich rozmów pokojowych.

10:17

Greckie władze zajęły pływający pod rosyjską banderą tankowiec Pegasus - poinformowała agencja Reutera, powołująca się na urzędnika ministerstwa żeglugi Grecji. Dodano, że statek został zajęty w ramach unijnych sankcji nałożonych na Rosję za inwazję na Ukrainę.

10:05

Rosjanie okupujący położone na południu Ukrainy miasto Heniczesk ponownie ustawili w nim pomnik Lenina. Okupant chce wykorzystać sentyment ludności do ZSRR, ale to się nie uda - Rosjanie żyją przeszłością, Ukraińcy mają przed sobą pomyślną przyszłość - skomentował lokalny radny Jurij Sobołewski.

10:01

W objętym walkami obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, najgorsza sytuacja jest w Kreminnej, Popasnej i Rubiżnem, trwa oblężenie Mariupola w obwodzie donieckim i intensywne ostrzały innych miejsc tego obwodu - podał portal Hromadske. Ostrzeliwane były też m.in. Charków, okolice Krzywego Rogu i Mikołajów.

10:00

Około 20 800 żołnierzy straciły wojska rosyjskie od początku inwazji na Ukrainę - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły rosyjskie straciły dotychczas 169 samolotów, 150 śmigłowców, 802 czołgi, 2063 transportery opancerzone, 386 systemów artyleryjskich, 132 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 67 systemów przeciwlotniczych, 1495 samochodów, 8 okrętów, 76 cystern z paliwem i 158 samolotów bezzałogowych.

09:51

Władze obwodu ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, zaapelowały do mieszkańców o jak najszybszą ewakuację, zanim stanie się to niemożliwe z powodu wkroczenia Rosjan.



09:33

Już 17 zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych znów pracuje w Kijowie - poinformowało MSZ Ukrainy na Facebooku. Ambasada Polski nie przerywała pracy w ukraińskiej stolicy pomimo jej zagrożenia przez wojska rosyjskie.

Działają przedstawicielstwa Czech, Estonii, Francji, Gruzji, Iranu, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Słowenii, Tadżykistanu, Turcji, Turkmenistanu, Watykanu i Włoch, a także Unii Europejskiej.

09:32

Czasem rana jest tak głęboka, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Przy okazji może być zupełnie niewidoczna. Pewnie wkrótce będą się musieli z nimi mierzyć ukraińscy i rosyjscy żołnierze. O zepole stresu pourazowe z Radosławem Tworusem, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego rozmawiała Marlena Chudzio.

09:17

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy prawie 2,84 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 20 tys. podróżnych, a we wtorek do godziny 7 rano - 5,8 tys. W poniedziałek z Polski do Ukrainy wyjechało 14,4 tys. osób.



09:11

Rosjanie rozpoczęli szturm zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu. W kombinacie jest baza obrońców miasta - chroni się tam kilka tysięcy żołnierzy, ochotników, a także mieszkańców Mariupola.

09:00

Trwają prace nad embargiem na import rosyjskiej ropy naftowej do Unii Europejskiej - przekazał francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. Dodał, że prezydent Francji Emmanuel Macron popiera takie rozwiązanie.

Mam nadzieję, że w nadchodzących tygodniach przekonamy naszych europejskich partnerów, by przestali importować ropę z Rosji - powiedział Le Maire na antenie radia Europe 1.



08:47

W nocy Rosjanie zniszczyli 12 bloków mieszkalnych w obwodzie ługańskim. Najwięcej zniszczeń jest w mieście Kremiennaja. Tam dwa bloki po ostrzale artyleryjskim - jak mówi szef ługańskiej administracji Sierhij Hajdaj - zostały zniszczone do fundamentów. Cztery kolejne całkowicie spłonęły. Poza tym wróg zniszczył bloki w Rubieżnym i Łysyczańsku. Jak dodał gubernator, w nocy Ukraińcy odparli siedem rosyjskich ataków. Zniszczyli 10 czołgów, 18 transporterów i 8 pojazdów wojskowych.

08:44

Dziś znów nie zostaną otwarte korytarze humanitarne w Ukrainie - poinformowała wicepremier Ukrainy Irina Wereszczuk. Powodem jest nieustanny, intensywny rosyjski ostrzał terenów, z których mieli być ewakuowani ludzie.

08:34

Wojna wkracza w nową fazę, pewnie jeszcze gorszą i nie widać perspektywy na jej zakończenie - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef PO i były szef MON Tomasz Siemoniak.

08:11

Rosyjskie okręty wojenne odpłynęły na prawie 200 km od brzegów Ukrainy, ale ryzyko ataków rakietowych nie minęło - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe, cytowane przez portal Ukrainska Prawda.

07:51

W wyniku rosyjskiej inwazji zginęło dotychczas na Ukrainie 205 dzieci, a rannych zostało 367 - poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Wśród rannych w rezultacie poniedziałkowego ataku rakietowego na Lwów jest trzyletni Myron, którego rodzina wcześniej ewakuowała się z Charkowa na wschodzie kraju. W poniedziałek we Lwowie rosyjskie rakiety zabiły siedem, a raniły 11 osób.

Nowa statystyka uwzględnia też 8-letnie dziecko ranne 14 kwietnia w obwodzie kijowskim - samochód najechał na nieustalony przedmiot wybuchowy, matka dziecka zginęła. W obwodzie donieckim wczoraj ranna została 16-latka, a w zaporoskim - 14-letnia dziewczynka.



07:49

Za kilka dni ta operacja stanie, ponieważ potencjał uderzeniowy armii rosyjskiej się wyczerpie. Ukraińcy się do tej operacji przygotowali, Ukraińcy dobrze rozpoznali zamiary Rosjan, monitorowali cały czas położenie wojsk rosyjskich i wiedzieli, gdzie Rosjanie uderzą - tak mówił w internetowym radiu RMF24 generał Waldemar Skrzypczak, który był gościem "7 pytań o 7:07". O aktualnej sytuacji na froncie w Ukrainie rozmawiał z nim Michał Zieliński.

07:48

Niesamowita odwaga ratownika medycznego. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Charkowa - ukraińskiego miasta będącego od kilku dni pod nieustającym ostrzałem rosyjskich oddziałów. Na filmie widać ratownika osłaniającego ciałem kobietę, kiedy z nieba spadają pociski.

07:47

Nawet z 500 osób mogła składać się załoga rosyjskiego krążownika "Moskwa", który zatonął w czwartek. Dzień wcześniej trafiły go dwie ukraińskie rakiety Neptun. Do tej pory nie ma oficjalnych danych nt. losu marynarzy - liczby zabitych, rannych i zaginionych. Coraz więcej rodzin szuka wiadomości nt. swoich bliskich. "Potrzebujemy potwierdzenia na piśmie, a nie ustnych odpowiedzi" - mówi jeden z ojców.

07:46

Kobiety i dzieci, uciekające ze wschodu Ukrainy, będą korzystać z miasteczek kontenerowych w Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki otworzy dziś pierwsze z takich miasteczek we Lwowie.

07:44

Wojska rosyjskie zaktywizowały działania ofensywne na wschodzie i południu Ukrainy - informuje w raporcie sytuacyjnym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Przeciwnik kontynuuje działania ofensywne we wschodniej strefie operacyjnej w celu zdobycia pełnej kontroli nad terenami obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego do okupowanego Krymu" - podano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

07:07

Ponad 4,6 mln ludzi w Ukrainie ma ograniczony dostęp do wody z powodu rosyjskiej inwazji, w trakcie której uszkodzeniu uległy sieci wodociągowe i energetyczne - podał UNICEF.

"W sumie ponad 6 mln osób w Ukrainie ma codzienne trudności w zdobyciu wody pitnej, która jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka" - napisał UNICEF na Twitterze.

07:06

Cztery osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

Jak podkreślił, bilans ten nie obejmuje miast Mariupol i Wołnowacha, gdzie nie ma możliwości ustalenia liczby ofiar.

Według Kyryłenki w miejscowości Torske zginęły dwie osoby, jedna w Szandryhołowem, a jedna w Rozdolnem.

06:23

Rozpoczęła się wielka ofensywa na Donbasie. To drugi etap wojny, w którym Rosja chce przejąć pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim, a także nad okolicami Chersonia.

06:22

Rosja oskarżyła Ukraińców o ostrzał wsi w przygranicznym obwodzie biełgorodzkim. W ataku na miejscowość Gołowczyno ranna miała zostać kobieta. Zniszczone miały też zostać budynki mieszkalne.

Kijów zaprzecza, że ukraińskie wojsko ostrzeliwało rosyjskie wioski, a te doniesienia nazywa prowokacją. Zwraca uwagę, że pojawiają się w momencie rozpoczęcia przez Rosjan ofensywy na Donbasie.

06:21

Decyzja o wysłaniu broni została podjęta w parlamencie niemal jednogłośnie. Warunki sprawy są jasne: z jednej strony są ludzie, którzy zostali zaatakowani, z drugiej armia agresora - powiedział premier Włoch Mario Draghi w rozmowie z "Corriere della Sera".

Sankcje wobec Rosji są potrzebne, aby osłabić agresora, ale nie mogą powstrzymać wojsk na krótką metę, dodał Draghi. Dlatego, według niego, Ukraińcom należy bezpośrednio pomagać dostawami broni.

05:40

USA wykorzystają instrumenty nacisku, przede wszystkim przeciwko rosyjskiemu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu, aby zniszczyć wszelkie możliwości odzyskania przez Rosję potencjału podczas wojny w Ukrainie - poinformował zastępca sekretarza skarbu Wally Adeem.

Chociaż nadal nakładamy surowe sankcje finansowe na Rosję i jej kluczowe instytucje finansowe, kolejnym krokiem w naszej pracy będzie demontaż rosyjskiej machiny wojskowej, kawałek po kawałku, niszcząc jej kompleks wojskowo-przemysłowy i jej łańcuchy dostaw - powiedział podczas przemówienia w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Petersona zastępca sekretarza skarbu USA Wally Adeem.



05:06

Naszą relacją z 55. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- Rosyjskie siły najeźdźców rozpoczęły bitwę o Donbas, do której od dawna się szykują, ale Ukraina będzie się bronić - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . Można teraz stwierdzić, że wojska rosyjskie rozpoczęły bitwę o Donbas, do której przygotowywały się od dawna. Bardzo duża część całej armii rosyjskiej jest teraz skupiona na tej ofensywie - dodał.

- Alarm powietrzny w Kijowie. Poinformowała o nim na Telegramie administracja miasta. "Uwaga! W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny! Prosimy wszystkich o pilne śledzenie poleceń udania się do schronów wydawanych przez obronę cywilną" - napisano.

- Kilka eksplozji słychać było tej nocy w Mikołajewie. Brak informacji o ofiarach, więcej informacji będzie rano - przekazał mer miasta Ołeksandr Senkiewicz.

- Prezydent USA Joe Biden przeprowadzi dziś rozmowy z sojusznikami w celu omówienia kryzysu w Ukrainie - poinformował Biały Dom. "Prezydent zwoła bezpieczną rozmowę wideo z sojusznikami i partnerami, aby omówić nasze ciągłe wsparcie dla Ukrainy i starania o pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności w ramach naszej ścisłej koordynacji" - napisano w oświadczeniu.