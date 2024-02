Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w ataku rosyjskich dronów na budynek mieszkalny w Odessie na południu Ukrainy - poinformowała w nocy administracja obwodu odeskiego. Czworo zachodnich przywódców - premierzy Włoch, Kanady i Belgii oraz szefowa Komisji Europejskiej - przybyło do Kijowa, aby okazać solidarność Ukraini. Dziś druga rocznica napaści Rosji na Ukrainę. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 24.02.2024.

07:26

Rozpoczęta przez Rosję dokładnie dwa lata temu - 24 lutego 2022 roku - wojna spowodowała olbrzymie straty w ukraińskim sporcie - zginęło ponad 400 sportowców, zniszczonych zostało prawie 500 obiektów, zakłócone zostały rozgrywki ligowe i przygotowania do igrzysk w Paryżu.

Według prezesa Ukraińskiego Związku Dziennikarzy Sportowych Ołeksandra Hływynskiego ok. trzech tysięcy sportowców broni kraju przed rosyjska agresją w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy. W lutym 2022 wstrzymano wszystkie rozgrywki ligowe i sezon 2022/23 nie został dokończony. Ukraińska liga piłkarska (UPL) jako pierwsza - 24 sierpnia 2022, tj. w Dzień Niepodległości - wznowiła rywalizację mimo trwającej wojny.

07:18

Czworo zachodnich przywódców - premierzy Włoch, Kanady i Belgii oraz szefowa Komisji Europejskiej - przybyło do Kijowa, aby okazać solidarność Ukrainie w drugą rocznicę rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciwko temu krajowi.

Giorgia Meloni, Justin Trudeau, Alexander De Croo oraz Ursula von der Leyen przyjechali pociągiem z Polski w nocy z piątku na sobotę - poinformował włoski rząd w oświadczeniu.

Meloni ma w sobotę wziąć udział w wideokonferencji, w której będą uczestniczyć liderzy państw grupy G7. Do udziału w rozmowie został zaproszony także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

07:02

Pełnoskalowa inwazja rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku.

Polecamy analizę naszych dziennikarzy Cezarego Fabera i Jana Matogi. Opisują oni genezę konfliktu. Piszą też o nadziejach na przyszłość.

07:00

Co chwilę sprawdza w aplikacji w telefonie, czy jej rodzina jest bezpieczna, czy w Dnieprze nie ogłoszono alarmu, czy nie spadają rakiety. Ubiegłej nocy rakieta uderzyła w blok, zaledwie kilometr od domu, w którym mieszkają 18-letni syn i mąż pani Inny. O życiu w cieniu wojny mówi nam Ukrainka, która w marcu 2022 roku uciekła do Polski.

06:58

W Kijowie bardzo niewiele osób mówi o ustępstwach wobec Rosji i pokoju na jej warunkach, jednocześnie mieszkańcy obawiają się, jaką formę przybierze mobilizacja na wojnę - mówi PAP redaktor naczelny serwisu Kyiv Post, ekspert ds. ukraińskich Bohdan Nahajło.

06:55

Rosja oskarża nas, że jesteśmy "więźniami rusofobii", ale fobia jest strachem nieracjonalnym. Tymczasem Rosja niemal codziennie grozi nam jądrową zagładą - mówił w piątek podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Odpowiedział w ten sposób na zarzuty i kłamstwa rosyjskiego ambasadora.

06:52

Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie agresywne działania w cyberprzestrzeni, ale nie są one tak skuteczne, jak chciałaby tego Moskwa; świadczy to o odporności Kijowa i wspierających go partnerów - powiedział admirał Michael Rogers, były dyrektor amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA).

06:49

Ok. 330 tirów z pomocą humanitarną o wartości ponad 37 mln zł przekazano dotychczas na Ukrainę za pośrednictwem lubelskiej Caritas. Uchodźcy przebywający w Lublinie mogą liczyć m.in. na wsparcie żywnościowe, a także skorzystać z kursów języka polskiego czy szkoleń zawodowych.

06:43

Rosjanie oceniają obecnie swoich liderów pod kątem zdolności do rozszerzania granic kraju i jego strefy wpływów - powiedział PAP prezydent Estonii Alar Karis. Dodał, że ta różnica w sposobie myślenia jest zbyt wielka, by rozwijać normalne relacje pomiędzy Europą i Rosją.

06:40

W sobotę, w drugą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, odbędzie się szczyt G7 w formie wideokonferencji, którą koordynować będzie Giorgia Meloni - premier Włoch, sprawujących w tym roku przewodnictwo w "siódemce". Włoskie gazety podają, że szefowa rządu jest już w Kijowie i stamtąd poprowadzi zdalny szczyt.

Przewidziano też wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

06:37

Departament Skarbu USA nałożył sankcje na cztery firmy i dwie osoby z Serbii, które oskarżono o wspieranie wysiłków wojennych rosyjskiej armii na Ukrainie.

06:34

Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w ataku rosyjskich dronów na budynek mieszkalny w Odessie na południu Ukrainy - poinformowała w nocy z piątku na sobotę administracja obwodu odeskiego.

Wcześniej władze informowały o dwóch osobach ciężko rannych. Trwa akcja poszukiwawcza, gdyż pod gruzami budynku mogą być ludzie.

Rosyjskie wojska drugą noc z rzędu atakują obwód odeski, w tym Odessę, dronami bojowymi.

06:32

Kanada nałożyła nowe sankcje na Rosję, które dotyczą 10 osób i 153 podmiotów - poinformowała minister spraw zagranicznych Mélanie Joly w piątkowym komunikacie. Kanadyjskie sankcje są skoordynowane z działaniami USA i Wielkiej Brytanii.

06:30

Prezydent Andrzej Duda powiedział włoskiemu dziennikowi "Il Messaggero", że Władimir Putin "rozumie język siły" i "jest gotowy wykorzystywać wszelkie słabości". W wywiadzie opublikowanym w sobotę podkreślił też: "Jeśli Zachód chce mieć w przyszłości pokój w Europie, powinien iść śladem Polski".