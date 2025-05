Prezydent Finlandii Alexander Stubb ujawnił, że rozmowy na poziomie technicznym między Rosją a Ukrainą mogą odbyć się w przyszłym tygodniu w Watykanie. "USA nie zrezygnowały ze swojej roli mediatora. W procesie bierze udział również Europa i tego właśnie oczekiwaliśmy od samego początku" - zaznaczył Stubb.

Wołodymyr Zełenski na prywatnej audiencji u papieża Leona XIV. / HANDOUT/AFP/East News / East News

Jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu odbędą się rozmowy na poziomie technicznym między Rosją a Ukrainą - powiedział w środę prezydent Finlandii Alexander Stubb w wystąpieniu dla mediów

Stubb dodał, że miejscem rozmów może być Watykan.

Prezydent Finlandii skomentował tę sprawę podczas spotkania Konfederacji Fińskiego Przemysłu (EK) w Helsinkach. To przejście na "najwyższy możliwy poziom" rozmów - powiedział.

Rewelacje, które ogłosił Stubb, uprawdopodobnia wtorkowa informacja premier Włoch Giorgii Meloni. Powiedziała ona, że podczas telefonicznej rozmowy z Leonem XIV, papież zapewnił ją, że jest gotów jest udostępnić Watykan na rozmowy w sprawie pokoju w Ukrainie.

Fiński prezydent został również zapytany o poniedziałkową rozmowę telefoniczną, w której oprócz niego i prezydenta USA Donalda Trumpa uczestniczyli: prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Doszło do niej po rozmowie Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Z informacji, jakie dotarły do mediów, wynika, że w trakcie rozmowy z europejskimi przywódcami prezydent USA dał do zrozumienia, że USA mogłyby wycofać się z mediacji i pozostawić negocjacje pokojowe Rosji i Ukrainie.

USA nie zrezygnowały ze swojej roli mediatora - zaznaczył Stubb. Według niego, pośredników jest teraz więcej. Wkraczamy w fazę, w której w procesie bierze udział również Europa, i tego właśnie oczekiwaliśmy od samego początku - powied