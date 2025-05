Dwa zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego usłyszał w środę wieczorem Jacek K., aktor, który po awanturze w sejmowej restauracji miał zaatakować posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Aktor został już przesłuchany, a po złożeniu wyjaśnień został zwolniony. Jak dowiedział się reporter RMF FM, nie przyznał się do winy.

/ RMF FM

Nowe informacje ws. bójki na terenie Sejmu

Dwa policyjne zarzuty usłyszał w środę wieczorem aktor Jacek K.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, Jacek K. nie przyznał się do winy. Po złożeniu wyjaśnień został zwolniony. Grożą mu 3 lata więzienia.

To pokłosie bójki, do której doszło we wtorek w sejmowej restauracji. Brał w niej udział właśnie aktor Jacek K. oraz posłowie PiS: Dariusz Matecki i Krzysztof Ciecióra. To parlamentarzysci złożyli w tej sprawie zawiadomienie na policję. Aktor w chwili zatrzymania miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sejm, alkohol, przytyki do Ziobry. Co dokładnie miało się wydarzyć?

Dariusz Matecki poinformował, że został zaatakowany w hotelu poselskim. Agresorem - zdaniem posła PiS - był aktor serialu "M jak miłość".

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, wynika, że Jacek K. był w Sejmie na zaproszenie posła PiS Daniela Milewskiego.

Inny poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Ciecióra, poinformował na X, że stanął w obronie Dariusza Mateckiego.

Między posłem a aktorem doszło do szarpaniny, gdy ten - według jednej z relacji - podszedł i wyraził swój "brak sympatii" do Zbigniewa Ziobry. Zadać miał też pytanie, czy ktoś myśli inaczej. Wtedy poseł Matecki wstał. Aktor miał do niego ruszyć i chwycić za krawat. Wtedy też do szarpaniny miał dołączył poseł Ciecióra, który miał też otrzymać cios w okolice głowy. Są jednak też zeznania, według których zdecydowane zachowanie aktora miało wynikać z faktu obrony dobrego imienia jego partnerki. Kobieta miała 0,2 promila alkoholu. Twierdzi, że nieustaleni posłowie używali wobec niej wulgaryzmów.

Dariusz Matecki był trzeźwy, drugi z posłów przyznał, że pił, ale odmówił poddania się badaniu alkomatem.