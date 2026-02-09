17 lutego wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące znakowania owoców i warzyw. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przypomina, na co sprzedawcy powinni zwrócić szczególną uwagę. A co zmiany oznaczają dla samych konsumentów?

Zmiany w znakowaniu owoców i warzyw / Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 listopada 2025 r., które nowelizuje przepisy w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2025 poz. 1574). Nowe regulacje uzupełniają obowiązujące już przepisy unijne i w praktyce najmocniej dotkną etapu sprzedaży detalicznej - czyli miejsca, gdzie decyzję podejmuje konsument.

Nowe zasady znakowania owoców i warzyw. Co trzeba wiedzieć

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/2429 konsument kupujący świeże owoce lub warzywa powinien mieć łatwy dostęp do kluczowych informacji. Chodzi m.in. o kraj pochodzenia, klasę produktu (jeśli jest wymagana), wielkość, odmianę oraz typ handlowy. Wszystkie te dane muszą być przedstawione w sposób czytelny i niewprowadzający w błąd.

W przypadku produktów pakowanych - także w sprzedaży detalicznej - na opakowaniu powinny znaleźć się m.in. nazwa i adres pakującego lub wysyłającego, nazwa produktu (jeśli nie jest on widoczny z zewnątrz) oraz pełna nazwa państwa pochodzenia. Dla owoców i warzyw objętych szczegółową normą handlową dochodzą dodatkowe informacje, takie jak klasa jakości, nazwa odmiany, wielkość czy liczba sztuk w opakowaniu. Co istotne, dotychczasowe przepisy nie wymagały umieszczania na opakowaniach grafiki z flagą kraju pochodzenia.

Zmiany w znakowaniu owoców i warzyw. Nowość od 17 lutego

Od 17 lutego 2026 roku krajowe przepisy wprowadzają dodatkowy obowiązek oznaczania świeżych owoców, warzyw grafiką przedstawiającą flagę państwa pochodzenia. Dotyczy to produktów oferowanych do sprzedaży bez opakowania, pakowanych w sklepie na życzenie klienta oraz pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży.

Flaga nie zastąpi informacji o pochodzeniu, które - zgodnie z prawem UE - nadal muszą być udostępniane na wywieszce w widocznym miejscu. Będzie ona jednak dodatkowym, graficznym uzupełnieniem tych danych. Zgodnie z nowymi regulacjami grafika flagi powinna znaleźć się na wywieszce lub w innym miejscu łatwo dostępnym dla kupującego.

Nowe przepisy dotyczące owoców i warzyw 2026. Kto odpowiada za oznakowanie?

IJHARS podkreśla, że odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie produktów sprzedawanych luzem spoczywa na detaliście. To właśnie sprzedawca wprowadzający świeże owoce, warzywa i banany do obrotu będzie zobowiązany - na mocy § 19 rozporządzenia MRiRW - do zapewnienia, że przy takich produktach pojawi się grafika z flagą kraju pochodzenia.

Dla konsumentów zmiany mają oznaczać większą przejrzystość, a dla handlu - konieczność dostosowania ekspozycji towarów.