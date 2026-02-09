Od 1 marca 2026 roku emerytury i renty wzrosną. Wskaźnik waloryzacji najprawdopodobniej wyniesie 5,3 proc. Pobierający świadczenia mają powody do radości, ponieważ przewidywany wskaźnik był niższy. Ustala się go podstawie dwóch czynników: inflacji odnotowanej w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2025 roku w odniesieniu do poprzedniego, czyli 2024 roku, a także wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które Główny Urząd Statyczny podał dzisiaj.

Waloryzacja emerytur 2026 - co na nią wpływa?

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent obowiązujący od 1 marca 2026 roku wyniesie w uproszczeniu tyle, ile wyniosła inflacja plus co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w poprzednim roku kalendarzowym. Ostateczny wskaźnik waloryzacji to suma tych dwóch wartości, które publikuje Główny Urząd Statystyczny.

W praktyce oznacza to, że jeśli ceny towarów i usług rosną, a wynagrodzenia w gospodarce idą w górę, emerytury i renty również muszą zostać podniesione. Nowe, wyższe świadczenia wypłacane są od 1 marca. Co ważne, waloryzacja odbywa się automatycznie. Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków, a decyzje o nowych kwotach trafiają do nich pocztą.

Jak przeliczyć się waloryzację emerytur w 2026 roku?

Dotychczasowe prognozy - oparte na założeniach budżetowych - przewidywały, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku wyniesie od 4,88 do 5,08 proc. Wynikało to z szacowanej inflacji na poziomie 4 proc. oraz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o 4,4 proc. (z czego do waloryzacji wlicza się 20 proc., czyli 0,88 proc.). Jednak komunikat prezesa GUS-u z 15 stycznia przyniósł lepsze wiadomości dla seniorów, a ostateczne dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia, które GUS podał dzisiaj , a które mają fundamentalny wpływ na wskaźnik waloryzacji, jeszcze bardziej powinny ucieszyć świadczeniobiorców.

Według GUS, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 roku wyniósł 4,2 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2025 roku wyniosło natomiast 9 196,88 zł, zatem wzrosło o 8,5 proc. rdr. Choć oficjalnie GUS ma ogłosić wskaźnik waloryzacji 10 lutego, już teraz można obliczyć, że te dwie wartości składają się na to, że od 1 marca emerytury i renty wzrosną o 5,3 proc.

Przykłady waloryzacji

Minimalna emerytura w Polsce wynosi obecnie 1878,91 zł. Przy wskaźniku waloryzacji 5,3 proc., od 1 marca najniższa emerytura wyniesie około 1978,48 zł brutto. Średnia emerytura w Polsce wynosi ok. 4236 zł brutto. Po waloryzacji o 5,3 proc. emerytura ta wyniesie 4460,51 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie to wzrost z 1409,18 zł do 1483,60 zł.