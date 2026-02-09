Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że postawiła zarzuty Robertowi Bąkiewiczowi, działaczowi związanemu ze skrajnie prawicowymi i nacjonalistycznymi środowiskami. Chodzi konkretnie o trzy przestępstwa, do których doszło w trakcie publicznego i transmitowanego w mediach wystąpienia podczas zgromadzenia 11 października 2025 roku na Placu Zamkowym w Warszawie. W kontekście m.in. migrantów Bąkiewicz mówił wtedy o "wyrywaniu chwastów" "rzucaniu na ziemię napalmu" i "dobiciu wroga". Choć to, czego dotyczą zarzuty było transmitowane i jest nagrane, nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień.

Prokuratura: Robert Bąkiewicz usłyszał zarzuty

Pierwszy dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także pozbawienia życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bliżej nieokreślonych osób współpracujących z premierem. Prokuratura uznała, że Robert Bąkiewicz obwiniał premiera i te osoby o niewłaściwą politykę migracyjną i służbę na rzecz Republiki Federalnej Niemiec oraz fakt przybycia do Polski imigrantów. Bąkiewicz mówił o "wyrwaniu chwastów połączonym z użyciem napalmu", co jest w sposób jednoznaczny kojarzony z masową eksterminacją. W tym zarzucie chodzi też o odwołanie się do symbolu powstańczej kosy i mieczy, a także o wypowiedź: "wroga trzeba dobić, jak się kołysze w ringu, to się go tak tłucze aż leży na deskach" oraz "nie czekajcie tylko na polityków, sami musicie podjąć tę kosę". Te wszystkie słowa padły w październiku zesżłego roku w Warszawie na wiecu PiS.

Drugi zarzut dotyczy publicznego poniżenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej - jak określiła prokuratura - "w osobie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, nazywając go "zdrajcą, niemieckim podnóżkiem, niemieckim pachołkiem, tchórzem oraz chwastem". Trzeci dotyczy "nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych".

Według prokuratury Robert Bąkiewicz formułował wypowiedzi "wzbudzające nasilające u ich odbiorców uczucia silnej niechęci i wrogości wobec osób narodowości niemieckiej oraz imigrantów".