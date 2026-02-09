Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. W wielu regionach kraju należy spodziewać się marznących opadów powodujących gołoledź, a na północnym wschodzie - ekstremalnie niskich temperatur.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami dla 10 województw w centralnej i południowo-zachodniej Polsce.

Alerty przed silnym mrozem obowiązują w północno-wschodnich regionach kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami, które mogą wystąpić w dziesięciu województwach Polski centralnej i południowo-zachodniej. Szczególnie narażone są województwa: łódzkie, śląskie, opolskie oraz części lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą prowadzić do powstawania niebezpiecznej gołoledzi. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska oceniono na 80 procent. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność - śliska nawierzchnia może prowadzić do wypadków i utrudnień w ruchu drogowym.

Siarczysty mróz na północnym wschodzie

Oprócz marznących opadów, IMGW utrzymuje alerty I stopnia przed silnym mrozem dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz części pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W tych regionach prognozowane są wyjątkowo niskie temperatury - w nocy słupki rtęci mogą spaść nawet do -19 stopni Celsjusza, a w dzień nie przekroczą -6 st. C.

Wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 km/h dodatkowo potęguje odczucie zimna, co zwiększa ryzyko wychłodzenia organizmu i odmrożeń. Prawdopodobieństwo wystąpienia silnych mrozów wynosi aż 90 procent.

Ostrzeżenia IMGW - co oznaczają?

Ostrzeżenia I stopnia wydawane przez IMGW oznaczają warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mieszkańcy objętych alertami regionów powinni zachować szczególną ostrożność, unikać niepotrzebnych podróży oraz odpowiednio zabezpieczyć siebie i swoje mienie przed skutkami mrozu i gołoledzi.

Prognozy na kolejne dni

Synoptycy nie wykluczają, że niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą utrzymać się przez kilka najbliższych dni. Zaleca się śledzenie komunikatów pogodowych i bieżących ostrzeżeń, aby na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację.