Ponad 19 tys. zł, o 4 proc. więcej wobec grudnia - tyle kosztował średnio w styczniu metr kwadratowy mieszkań na rynku pierwotnym w Warszawie. Ceny w Krakowie, Trójmieście i Katowicach wzrosły o ok. 1 proc. W ofercie pojawiła się duża pula drogich lokali.

Zdj. poglądowe / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Według danych Rynkupierwotnego.pl za styczeń 2026 top trzy najdroższe miasta pod kątem cen metra kwadratowego to: Warszawa (19,1 tys.), Trójmiasto (17,7 tys.) i Kraków (16,9 tys.).

Ile zapłacimy m.in. w Poznaniu czy we Wrocławiu? O tym poniżej.

Co sprawiło, że ceny poszły w górę?

Najnowsze dane portalu Rynekpierwotny.pl obejmują siedem największych metropolii w Polsce - Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź i Katowice wraz z okolicznymi miastami. Autorzy raportu wskazali, że wszystkie metropolie, w których miesiąc do miesiąca wzrosła średnia cena za metr kwadratowy, łączy pojawienie się w sprzedaży dużej puli bardzo drogich lokali, które wywindowały ceny na rekordowe poziomy.

Zwrócili uwagę, że w ofercie mieszkań w Warszawie pojawiły się lokale, których średnia cena za metr kwadratowy wynosiła ok. 24,4 tys. zł, co spowodowało, że średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań oferowanych przez warszawskich deweloperów poszła w górę o 4 proc., do ok. 19,1 tys. zł. Wzrosty średnich cen za m kw. - o ok. 1 proc. - odnotowano też w:

Krakowie - 16,9 tys. zł za metr kwadratowy,

Trójmieście - 17,7 tys. zł za metr kwadratowy,

Katowicach - 11,4 tys. zł za metr kwadratowy.

"Również w tych metropoliach na rynek trafiły stosunkowo drogie – jak na lokalne warunki – mieszkania" - zaznaczyli autorzy.

Ceny mieszkań w Poznaniu i Łodzi

W Poznaniu i Łodzi po raz pierwszy od trzech miesięcy nie wzrosła średnia cena m kw. lokali pozostających w ofercie. W styczniu wynosiła ona odpowiednio ok. 13,9 tys. zł w Poznaniu oraz ok. 11,5 tys. zł w Łodzi. Na tym samym poziomie pozostała też - czwarty miesiąc z rzędu - średnia cena we Wrocławiu (15,2 tys. zł).

"W ujęciu rocznym we wszystkich metropoliach średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w styczniu wyższa: o 1 proc. w Łodzi, o 2 proc. w Krakowie i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o 3 proc. we Wrocławiu, o 4 proc. w Poznaniu, o 8 proc. w Warszawie oraz w Trójmieście o 11 proc." - podali autorzy.

Idziemy w luksus? Jest popyt, jest podaż

Autorzy zwrócili uwagę, że w ofercie trójmiejskich deweloperów udział mieszkań z ceną przekraczającą 20 tys. zł za metr kwadratowy zwiększył się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 24 do 33 proc. W przypadku Trójmiasta oraz Warszawy pogorszyła się dostępność lokali w bardziej przystępnych cenach, czyli w przedziale 12-15 tys. zł za metr kwadratowy. W stolicy oferta takich mieszkań skurczyła się w styczniu o 4 proc., a w Trójmieście - o 2 proc. Natomiast w Krakowie przybyło 3 proc. takich mieszkań, choć jednocześnie niemal całkowicie zniknęły lokale z ceną do 10 tys.

Z danych portalu wynika, że w styczniu deweloperzy działający w siedmiu największych metropoliach znaleźli chętnych w sumie na ok. 5 tys. mieszkań, czyli o jedną piątą więcej niż średnio miesięcznie w IV kw. 2025 roku. Jednak część mieszkań sprzedanych w grudniu mogła zostać zaliczona do styczniowej sprzedaży, ponieważ niektórzy deweloperzy zaktualizowali swoje bazy danych z niewielkim opóźnieniem. "Nie zmienia to faktu, że liczba zawartych w styczniu umów deweloperskich była wyraźnie wyższa od średniej miesięcznej z całego 2025 roku, która wynosiła ok. 4,1 tys." - podali autorzy.

W Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu w styczniu deweloperzy dostarczyli na rynek więcej mieszkań niż sprzedali. W efekcie w stolicy Polski oferta firm deweloperskich wzrosła o 4 proc. (do 18,1 tys. lokali), o tyle samo w Trójmieście (do 9 tys.), o 3 proc. w Krakowie (do 11,9 tys.) oraz o 1 proc. we Wrocławiu (do 10,3 tys.). W Łodzi i Poznaniu oferta skurczyła się o 1 proc., do odpowiednio 11,8 tys. i 8,1 tys. mieszkań. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii liczba lokali w ofercie utrzymała się na poziomie z grudnia i wyniosła 11,1 tys.