Krakowscy kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w ruchu. Na fragmencie ulicy Opolskiej konieczna jest awaryjna wymiana asfaltu. Sprawdź szczegóły utrudnień.

Ul. Opolska w Krakowie/ Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Od środy (11.02) na ulicy Opolskiej w Krakowie, na wysokości Azorów, rozpocznie się awaryjna wymiana asfaltu. Prace drogowe oznaczają poważne utrudnienia dla kierowców – środkowy pas jezdni w stronę Nowej Huty zostanie bowiem wyłączony z ruchu.

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Błaszczyk, pierwotnie remont miał rozpocząć się już we wtorek, jednak ze względu na minusowe temperatury termin został przesunięty.

Utrudnienia od środy rano

Wymiana asfaltu obejmie środkowy pas jezdni w stronę Nowej Huty na odcinku od ulicy Mehhofera do skrzyżowania z ulicą Modrzejewską.

Utrudnienia pojawią się w środę o godzinie 7:00 i potrwają do czwartku do godziny 16:00.



W czasie prowadzonych prac na ul. Opolskiej będzie obowiązywać ograniczenie prędkości. Kierowcy powinni przygotować się na możliwe korki i wydłużony czas przejazdu przez remontowany odcinek.



W związku z utrudnieniami Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaleca omijanie remontowanego fragmentu ulicy Opolskiej i wybranie innych tras.