Krakowscy kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w ruchu. Na fragmencie ulicy Opolskiej konieczna jest awaryjna wymiana asfaltu. Sprawdź szczegóły utrudnień.
- Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Od środy (11.02) na ulicy Opolskiej w Krakowie, na wysokości Azorów, rozpocznie się awaryjna wymiana asfaltu. Prace drogowe oznaczają poważne utrudnienia dla kierowców – środkowy pas jezdni w stronę Nowej Huty zostanie bowiem wyłączony z ruchu.
Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Błaszczyk, pierwotnie remont miał rozpocząć się już we wtorek, jednak ze względu na minusowe temperatury termin został przesunięty.
Wymiana asfaltu obejmie środkowy pas jezdni w stronę Nowej Huty na odcinku od ulicy Mehhofera do skrzyżowania z ulicą Modrzejewską.
Utrudnienia pojawią się w środę o godzinie 7:00 i potrwają do czwartku do godziny 16:00.
W czasie prowadzonych prac na ul. Opolskiej będzie obowiązywać ograniczenie prędkości. Kierowcy powinni przygotować się na możliwe korki i wydłużony czas przejazdu przez remontowany odcinek.
W związku z utrudnieniami Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaleca omijanie remontowanego fragmentu ulicy Opolskiej i wybranie innych tras.