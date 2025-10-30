Co najmniej 13 osób, w tym sześcioro dzieci, zostało rannych w wyniku nocnych ataków rosyjskich na Ukrainę. Celem były głównie obiekty energetyczne na zachodzie kraju. W związku z ostrzałem wprowadzono ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej na terenie całej Ukrainy.

/ Shutterstock

Rosyjskie wojska przeprowadziły co najmniej 20 ataków dronami i 8 ataków rakietowych na Ukrainę.

Wśród 13 rannych jest sześcioro dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Ostrzał dotknął m.in. internat i pięć bloków mieszkalnych w Zaporożu.

Ataki skierowane były na infrastrukturę energetyczną w zachodniej części kraju.

W czwartek rano władze Ukrainy poinformowały o serii ataków przeprowadzonych przez rosyjskie wojska. Celem ostrzału były przede wszystkim obiekty energetyczne, a także budynki mieszkalne. Najwięcej poszkodowanych odnotowano w Zaporożu, gdzie uszkodzone zostały internat oraz pięć bloków mieszkalnych. Wśród rannych znalazło się sześcioro dzieci - trzy dziewczynki i trzech chłopców w wieku od trzech do sześciu lat.

Ataki na zachodnią Ukrainę

Siły Powietrzne Ukrainy informowały o aktywności grup dronów w obwodzie lwowskim, położonym przy granicy z Polską. Bezzałogowce atakowały także obwody tarnopolski, rówieński, winnicki i chmielnicki. Celem były głównie obiekty infrastruktury energetycznej, co doprowadziło do poważnych zakłóceń w dostawach prądu.

Minister energetyki Ukrainy Switłana Hrynczuk poinformowała, że w wyniku zmasowanego ataku dronowo-rakietowego w całym kraju wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z energii elektrycznej. Decyzja ta ma na celu zabezpieczenie sieci i zapobieżenie dalszym awariom.

Reakcja polskiego i sojuszniczego lotnictwa

W odpowiedzi na rosyjskie ataki, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogłosiło rozpoczęcie operacji polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania te mają na celu monitorowanie sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa w regionie.