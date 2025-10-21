Siły Powietrzne Ukrainy informują o kolejnych atakach ​ze strony Rosji. Ostatniej doby doszło do 680 uderzeń na 19 miejscowości w obwodzie zaporoskim na wschodzie kraju. "Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne" - podały we wtorek władze regionu. Agresor do ataków użył dwóch rakiet balistycznych, czterech przeciwlotniczych i 98 dronów.

Rosyjska armia (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Minionej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 678 ataków na 19 miejscowości w obwodzie zaporoskim - poinformował Iwan Fedorow, szef władz wojskowych regionu.

W wyniku ostrzału zginęła 70-letnia kobieta, a dwie osoby zostały ranne. Służby odnotowały 32 przypadki uszkodzeń budynków mieszkalnych i obiektów infrastruktury.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie użyli m.in. dwóch rakiet balistycznych Iskander-M/KN-23, czterech rakiet S-300 oraz 98 dronów uderzeniowych, w tym Shahed i Gerbera - przekazały ukraińskie Siły Powietrzne. Ukraińska obrona zestrzeliła 58 bezzałogowców, jednak 37 dronów i kilka rakiet trafiło w 10 lokalizacjach.

W obwodzie czerkaskim rosyjskie ataki wymierzone były w infrastrukturę krytyczną. Powstałe pożary zostały opanowane przez służby ratunkowe.

Więcej aktualnych informacji o wojnie w Ukrainie znajdziesz na rmf24.pl.

Gorąca noc w Ukrainie

Szef wojskowych władz obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie kraju Iwan Fedorow poinformował, że w ciągu doby wojska rosyjskie przeprowadziły 678 ataków na 19 miejscowości w regionie. W wyniku ostrzału zginęła 70-letnia kobieta, a 36-letni mężczyzna i 70-letnia kobieta zostali ranni. Służby otrzymały 32 zgłoszenia dotyczące uszkodzeń budynków mieszkalnych i obiektów infrastruktury - dodał.

Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska zaatakowały dwiema rakietami balistycznymi typu Iskander-M/KN-23, czterema rakietami przeciwlotniczymi S-300 i 98 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi różnych typów, w tym Shahed i Gerbera. Informacje o tych atakach przekazały w komunikatorze ukraińskie Siły Powietrzne.

Atak na infrastrukturę krytyczną

Szef wojskowych władz regionu Ihor Taburec przekazał natomiast, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 58 bezzałogowców na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia rakiet i 37 dronów w 10 lokalizacjach. Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę krytyczną w obwodzie czerkaskim, w środkowej Ukrainie, ratownicy ugasili powstałe pożary - oświadczył.

Szef administracji obwodu czernihowskiego na północnym wschodzie Ukrainy, Wiaczesław Czaus poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska zaatakowały region za pomocą dronów i rakiet, odnotowano trafienie w obiekt ciepłowniczy i energetyczny. Zaznaczył, że z tego powodu nastąpiło awaryjne odcięcie dostaw energii elektrycznej w Czernihowie i północnych gminach regionu.

Energetycy pracują nad przywróceniem dostaw - podsumował.