Rosja przerzuciła na Białoruś transport sprzętu wojskowego, w tym 15 rakietowych systemów przeciwlotniczych Tor-M2, który docelowo trafi pod Baranowicze - poinformował niezależny portal Zerkalo.io. Baranowicze leżą w sąsiadującym z Polską obwodzie brzeskim.

Systemy Tor-M2 / Vladimir Pesnya / Host photo agency POOL / PAP/EPA

Jak podaje kanał na Telegramie Belzhd_live, publikujący doniesienia o branży kolejowej, 25 listopada pociąg wojskowy wyjechał z Jejska w Kraju Krasnodarskich i dzisiaj dojechał na stację w obwodzie witebskim na Białorusi. Według nich to nie ostatni transport systemów Tor-M2.

Już we wrześniu kolejarze informowali, że zaobserwowano przygotowywanie białoruskiej kolei na przyjęcie zwiększonego ruchu pociągów z Rosji. Według rozmówców Zerkalo.io, podobne działania odnotowano przed ćwiczeniami wojskowymi Zapad-2021 oraz rosyjską inwazją na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Ponadto w ostatnich tygodniach Białoruś wysłała do Rosji sprzęt wojskowy, w tym czołgi ze swoich magazynów. Resort obrony przekonywał, że ma on zostać tam zmodernizowany, a w zamian Białoruś otrzyma nowy sprzęt. Ale, jak wskazują dziennikarze, najprawdopodobniej Mińsk wysłał część swoich najstarszych czołgów do Rosji w celu wzmocnienia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.