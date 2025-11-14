Dostawy północnokoreańskiej amunicji artyleryjskiej dla rosyjskiej armii znacząco zmalały. W 2025 roku ich liczba była o połowę mniejsza niż rok wcześniej - poinformował ukraiński wywiad wojskowy.

Rosyjski artylerzysta na froncie w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy / IMAGO/Stanislav Krasilnikov/Imago Stock and People / East News

Gen. Wadym Skibicki, zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), poinformował w piątkowym wywiadzie dla agencji Reutera, że liczba pocisków artyleryjskich, wyprodukowanych w Korei Północnej i dostarczonych rosyjskiej armii, spadła w tym roku o połowę w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W październiku szef HUR, gen. Kyryło Budanow, informował, że Rosja otrzymuje od Korei Północnej 42 proc. wszystkich zasobów niezbędnych do prowadzenia wojny z Ukrainą.

Dostawy pocisków artyleryjskich kalibru 122 i 152 mm wynosiły około 200-260 tys. sztuk miesięcznie. Od 2023 r. Korea Północna miała dostarczyć Rosji łącznie około 6,5 mln pocisków artyleryjskich.

Korea Północna miała także uruchomić masową produkcję lekkich dronów FPV bliskiego zasięgu, jak również dronów bojowych średniego zasięgu. Dokładna skala tej produkcji nie jest znana.

Rosjanie prowadzą prace nad bombą z napędem rakietowym

Zastępca szefa HUR wspomniał także o rosyjskich planach osiągnięcia w 2025 r. liczby 120 tys. wyprodukowanych bomb szybujących. Obecnie Rosja używa około 200-250 sztuk tego uzbrojenia w ciągu doby. Do końca roku ma zostać wytworzonych również do 500 bomb z napędem rakietowym o zasięgu 200 km.

Według HUR trwają też prace nad wersją bomby z napędem rakietowym o zasięgu do 400 km. Ponadto liczba dronów dalekiego zasięgu, wyprodukowanych przez Rosję w tym roku, ma wynieść 70 tys., z czego 30 tys. to drony typu Shahed-131/136