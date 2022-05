Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 29 050 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie. Rosjanie w ciągu ostatniej doby próbowali zdobyć Siewierodonieck, atakując to miasto z czterech stron - podał w niedzielę w komunikatorze Telegram gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Wojska rosyjskie przygotowują się do ofensywy na miasto Słowiańsk, położone w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. To najważniejsze informacje z 88. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczony Mariupol / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA 10:35 Z powodu blokady ukraińskich portów 1,6 mld ludzi na świecie grozi niedożywienie, a kolejne setki milionów znajdzie się poniżej progu ubóstwa w wyniku wzrostu cen - poinformował w niedzielę na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

10:03 Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 29 050 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie. 09:42 Ukraina planuje zaapelować do ONZ o pozbawienie Rosji statusu państwa członkowskiego UNESCO. Projekt rządowej rezolucji w tej sprawie będzie rozpatrywany przez Radę Najwyższą Ukrainy - informuje w niedzielę agencja Ukrinform. 09:33 Rosjanie w ciągu ostatniej doby próbowali zdobyć Siewierodonieck, atakując to miasto z czterech stron - podał w niedzielę w komunikatorze Telegram gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. 09:11 Rosyjskie wojska zagroziły użyciem broni pływającemu pod banderą Togo cywilnemu statkowi na ukraińskich wodach terytorialnych w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym - podała w niedzielę agencja Ukrinform, powołując się na marynarkę wojenną Ukrainy. 08:20 Wojska rosyjskie przypuściły w nocy z soboty na niedzielę atak rakietowy na jedną z wiosek w obwodzie zaporoskim na Ukrainie, w rejonie wilnianskim - poinformowały na Telegramie władze obwodowe. Prawdopodobnie są zabici i ranni. 07:44 W trakcie wojny w Ukrainie zginął siostrzeniec wiceministra obrony Rosji Junusa-beki Jewkurowa - informują media rosyjskie. Państwowe kanały na razie nie ogłosiły oficjalnie śmierci mężczyzny. Zobacz również: W pobliżu Ziemi przeleci spora asteroida. Ma średnicę 1 kilometra 07:03 Wojska rosyjskie w większym stopniu używają lotnictwa do niszczenia infrastruktury krytycznej miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie frontu - podał w niedzielę rano sztab generalny ukraińskiej armii w podsumowaniu sytuacji operacyjnej, opublikowanym na Facebooku. 06:37 W ostatniej dobie w obwodach donieckim i ługańskim wojska ukraińskie odparły dziewięć ataków Rosjan - podał w niedzielę rano sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym w serwisie Facebook. 06:30 Wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę wieś Biłozerka w okupowanym obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej trzy osoby, w tym dwoje dzieci - podał portal Suspilne, powołując się na informacje od mieszkańców.

06:24 Od 30 do 40 miliardów dolarów wynoszą straty w infrastrukturze na Ukrainie z powodu wojny wywołanej przez Rosję - powiedział włoskiej agencji ADNkronos minister infrastruktury tego kraju Ołeksandr Kubrakow. "Nie ma niczego, co nie zostałoby trafione"- podkreślił. 06:12 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Włoch Mario Draghi przedyskutowali w sobotę podczas rozmowy telefonicznej kwestie dotyczące dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności oraz potrzebę przyjęcia szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji - poinformowała agencja Ukrinform powołując się na wpis Zełenskiego na Twitterze. 06:02 Prezydent Andrzej Duda złoży w niedzielę wizytę w Kijowie; wygłosi przemówienie przed Radą Najwyższą Ukrainy i spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - powiedział PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

