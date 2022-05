Od soboty Rosjanie wprowadzili nowe zasady wjazdu i wyjazdu z Mariupola i rejonu mariupolskiego - powiadomił doradca mera miasta Petro Andruszczenko na Telegramie. Mieszkańcy muszą mieć specjalne przepustki wydane przez Rosjan – dodaje. Wcześniej informował także, że rosyjskie posterunki są już nawet na polnych drogach przy wyjeździe z Mariupola, by wykluczyć możliwość ucieczki z miasta.

Kobieta w zniszczonym domu w okupowanym przez Rosjan Mariupolu / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

Jak informuje Andruszczenko, Rosjanie od soboty zaostrzyli zasady dotyczące wjazdu i wyjazdu z Mariupola. Obowiązują przepustki, które muszą mieć zarówno pasażerowie, jak i pojazd.

"Od teraz, żeby wjechać do Mariupola, należy mieć specjalną przepustkę dla pasażerów i dla samochodu. Przepustka obowiązuje przez trzy dni, ale jest jednorazowa (oznacza to, że wykorzystać do wjazdu można ją tylko raz)" - napisał Petro Andruszczenko.



Przepustkę można otrzymać tylko w dwóch miejscach: w mieście Manhusz i Wynohradiw w punktach filtracyjnych prowadzonych przez Rosjan. "Kolejka do otrzymania przepustki zajęta jest już na kilka najbliższych tygodni" - dodał Andruszczenko.

Na posterunkach pojawili się kadyrowcy

Wcześniej informował zaś, że w okolicach Mariupola i w samym mieście zaczęli pojawiać kadyrowcy. Na posterunkach i tzw. punktach filtracyjnych w okupowanym Mariupolu przeprowadzana jest rotacja - przekazał Andriuszczenko na Telegramie. Jak wyjaśnił, "kolaboranci i przedstawiciele 'milicji ludowej' tzw. DRL są zastępowani przez funkcjonariuszy Rosgwardii oraz kadyrowców".



"Ponadto okupanci rozmieszczają dodatkowe posterunki na drogach gruntowych na wyjeździe z miasta, którymi (dotychczas) można było ominąć kontrolę filtracyjną" - powiadomił Andriuszczenko.

Telegram

"Filtracja" to szczegółowe kontrole, które mają na celu wykrycie, czy dana osoba popiera władze ukraińskie lub ma związki z formacjami militarnymi Ukrainy. W przypadku uznania za "nieprawomyślną" taka osoba nie może opuścić miasta i zostaje zatrzymana - wynika z dotychczasowych informacji ukraińskich władz.



Tym samym, wskazał Andriuszczenko, jakakolwiek ewakuacja z miasta stała się niemożliwa aż do momentu uzgodnienia korytarzy ewakuacyjnych z siłami okupacyjnymi. Urzędnik przestrzegł przed powracaniem do miasta "po rzeczy", do czego zachęcała rosyjska propaganda. "To droga w jedną stronę" - zaznaczył.

Mieszkańcy ładują swoje telefony komórkowe przed zniszczonym Teatrem Dramatycznym w Mariupolu / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

Trudna sytuacja w mieście

Życie codzienne w okupowanym przez Rosjan Mariupolu / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

Biełsat, powołując się na informacje doradcy mera Mariupola, pisze, że Rosjanie próbują zaopatrzyć miasto w wodę. Do wpisu dołącza film, na którym widać osoby korzystające z punktu, gdzie można pobrać wodę.

"Woda w mieście się pojawiła. Niestety nie w kranach. A to może spowodować zagrożenie epidemiologiczne" - cytuje Biełsat doradcę mera miasta.