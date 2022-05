Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wniesienie do parlamentu ustawy, która nada Polakom na Ukrainie specjalny status. Będzie ona podobna do tych rozwiązań, które przyjął polski Sejm, by pomagać uchodźcom z Ukrainy.

Zełenski zapowiedział to w Radzie Najwyższej w Kijowie w czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy . Chcę podziękować polskiemu Sejmowi za niedawno uchwaloną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. To bezprecedensowa decyzja, zgodnie z którą nasi obywatele, którzy zostali zmuszeni do przeniesienia się do Polski z powodu rosyjskiej agresji, otrzymają niemal takie same prawa i możliwości jak polscy obywatele - stwierdził.

Prawo pobytu, możliwość zatrudnienia, pójścia do szkoły, opieka medyczna i ubezpieczenie społeczne. To wielki krok i wielki gest, do którego zdolny jest tylko wielki przyjaciel Ukrainy. Ten krok nie pozostanie jednostronny. W najbliższej przyszłości przedstawię Radzie Najwyższej Ukrainy podobny projekt - zapowiedział polityk. Jednocześnie stwierdził, że ma nadzieję, że Polacy nigdy nie będą potrzebować tych wszystkich świadczeń w takich wojennych warunkach.

Te prawa mają wielkie symboliczne znaczenie, które pokazują, że Polacy i Ukraińcy są równi. Jestem o tym przekonany, że ukraińscy parlamentarzyści szybko i zdecydowanie poprą tę ustawę - ­podkreślił Zełenski.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z regulacją ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, mogą m.in. otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych przez Ukrainki, które uciekły przed wojną, już w Polsce. Ukraińcy będą mogli podjąć tutaj pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach oraz uczelniach. Specustawa zaostrza też kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi i sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.