Spora planetoida (asteroida) przemknie w kosmosie w pobliżu naszej planety w niedzielne popołudnie o godz. 16:26 naszego czasu (godz.14:26 czasu uniwersalnego). Ma ona średnicę ponad jednego kilometra. To największe z tego typu ciał przelatujących w pobliżu Ziemi w ostatnich miesiącach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na prowadzonej przez NASA internetowej stronie CNEOS znajduje się stale aktualizowana lista tzw. planetoid bliskich Ziemi, czyli obiektów przemykających w dość bliskiej odległości od naszej planety. Wśród najbliższych tego typu zdarzeń wyróżnia się spotkanie z planetoidą o numerze 7335, znaną też pod tymczasowym oznaczeniem 1989 JA.