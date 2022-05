Historyczne przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w ukraińskim parlamencie, zapowiedź specjalnej ustawy dla Polaków, a także eksplozja w domu, w którym przebywał szef okupacyjnej administracji Enerhodaru oraz dramatyczne losy mieszkańców Mariupola. W naszym podsumowaniu przedstawiamy najważniejsze informacje z 88. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zniszczony budynek niedaleko Charkowa. / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Najważniejsze wydarzenia związane z 88. dniem wojny w Ukrainie śledziliśmy także w naszej relacji z 22.05.2022 r. >>> SPRAWDŹ<<<

Polski prezydent w parlamencie Ukrainy

Andrzej Duda wygłosił przemówienie w Radzie Najwyższej Ukrainy. Polski prezydent był pierwszym zagranicznym przywódcą, który od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego, wystąpił w ukraińskim parlamencie. "Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości" - podkreślał Duda.

Przemówienie w obecności prezydenta Polski Andrzeja Dudy wygłosił także przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk oświadczył, że "Ukraina liczy na uzyskanie w czerwcu statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej oraz na wsparcie Polski w tej kwestii".

Zełenski zapowiedział również wniesienie do parlamentu ustawy, która nada Polakom na Ukrainie specjalny status. Będzie ona podobna do tych rozwiązań, które przyjął polski Sejm, by pomagać uchodźcom z Ukrainy.

W domu, w którym przebywał szef okupacyjnej administracji Enerhodaru, doszło do eksplozji. Ranny został sam polityk oraz jego ochroniarze.

Pisaliśmy o tym: Eksplozja w Enerhodarze. Ranny został szef okupacyjnej administracji

Nie ustają walki na wschodzie, dramatyczna sytuacja w Mariupolu

Rada Najwyższa Ukrainy przedłużyła o 90 dni stan wojenny, który będzie obowiązywać w kraju co najmniej do 23 sierpnia. Za zatwierdzeniem prezydenckiego dekretu przedłużającego stan wojenny, wprowadzony w związku z rosyjską inwazją, głosowała zdecydowana większość parlamentarzystów.

W wieczornym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że wojska rosyjskie nie przerywają ofensywy na wschodzie Ukrainy, prowadzą ostrzał pociskami rakietowymi i zrzucają bomby lotnicze. W obwodzie ługańskim Rosjanie próbowali zdobyć Siewierodonieck, atakując to miasto z czterech stron.

Doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko poinformował, że od soboty Rosjanie wprowadzili nowe zasady wjazdu i wyjazdu z Mariupola i rejonu mariupolskiego. Mieszkańcy muszą mieć specjalne przepustki wydane przez Rosjan. Wcześniej informował także, że rosyjskie posterunki są już nawet na polnych drogach przy wyjeździe z Mariupola, by wykluczyć możliwość ucieczki z miasta.

Rosyjskie media informują, że w trakcie wojny w Ukrainie zginął siostrzeniec wiceministra obrony Rosji Junusa-beki Jewkurowa. Państwowe kanały na razie nie ogłosiły oficjalnie śmierci mężczyzny. Niezależny portal Meduza, powołując się na doniesienia kanału Baza na Telegramie, przekazał, że wiceszef rosyjskiego resortu obrony wziął udział w pogrzebie swojego 21-letniego krewnego - kpt. Adama Chamchojewa.