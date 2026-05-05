7 maja w całej Polsce zaczną obowiązywać zmienione standardy opieki okołoporodowej. Nowe przepisy obejmą wszystkie szpitale i mają poprawić komfort kobiet w ciąży - zarówno pod względem medycznym, jak i psychicznym. Kluczowym celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa kobiet w trakcie porodu i złagodzenie bólu.

Od 7 maja 2026 roku wszystkie szpitale w Polsce będą musiały zapewnić kobietom m.in. dostęp do znieczulenia i jasno informować o dostępnych możliwościach.

Wprowadzona zostanie także wcześniejsza opieka położnej, rozszerzony zakres badań w ciąży oraz obowiązkowa konsultacja z anestezjologiem pod koniec ciąży.

Koniec z bólem na porodówkach

Jednym z najważniejszych elementów nowych przepisów jest zagwarantowanie kobietom dostępu do farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. Każda placówka będzie zobowiązana zapewnić co najmniej jedną taką metodę, a także w sposób przejrzysty informować o dostępnych możliwościach. Aktualne informacje mają być publikowane m.in. na stronach internetowych szpitali, co umożliwi przyszłym matkom świadomy wybór miejsca porodu.

Zmianie ulegnie również organizacja podawania znieczulenia zewnątrzoponowego. Nowe rozwiązania mają usprawnić pracę anestezjologów i zwiększyć dostępność tej formy wsparcia, co powinno przełożyć się na krótszy czas oczekiwania.

Jednocześnie wprowadzono zasadę ograniczenia rutynowych interwencji medycznych. Procedury takie jak nacięcie krocza, przebicie pęcherza płodowego czy ciągłe monitorowanie KTG będą stosowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach medycznych.

Nowe przepisy na porodówkach. Wcześniejsze wsparcie położnej

Nowe standardy przewidują również wcześniejsze objęcie kobiet opieką położnej. Kontakt ten będzie możliwy już na początku ciąży, a lekarz prowadzący lub położna będą zobowiązani do skierowania pacjentki do położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Rozwiązanie to ma umożliwić lepsze przygotowanie do porodu, zapewnić wsparcie edukacyjne oraz ułatwić identyfikację ewentualnych problemów zdrowotnych i emocjonalnych.

Rozszerzony zakres badań w ciąży

Zmiany obejmują także diagnostykę. Do 10. tygodnia ciąży standardem stanie się oznaczenie poziomu ferrytyny, pozwalające ocenić gospodarkę żelazową organizmu. Między 24. a 28. tygodniem wykonywany będzie test obciążenia glukozą w kierunku cukrzycy ciążowej.

W uzasadnionych przypadkach lekarz może zlecić badanie USG piersi. Dodatkowo, pod koniec ciąży (między 33. a 37. tygodniem) przewidziana została konsultacja z anestezjologiem, która pozwoli omówić kwestie związane ze znieczuleniem oraz rozwiać ewentualne wątpliwości.

Znaczenie kontaktu "skóra do skóry"

Nowe regulacje podkreślają rolę wczesnego kontaktu matki z dzieckiem. Po porodzie - zarówno naturalnym, jak i przez cesarskie cięcie - zalecany jest co najmniej dwugodzinny, nieprzerwany kontakt "skóra do skóry". W sytuacjach, gdy nie jest to możliwe, opiekę nad noworodkiem powinna przejąć osoba bliska.

Większa troska o kobiety po stracie ciąży

Szczególną uwagę poświęcono także kobietom, które doświadczyły poronienia lub urodziły martwe dziecko. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali. Szpitale mają również umożliwić pożegnanie dziecka oraz - na życzenie - przygotowanie pamiątek. Po wypisie ze szpitala kobiety te oraz ich bliscy będą objęci wsparciem położnej.

Rewolucja na porodówkach. Bardziej indywidualna i empatyczna opieka

Wprowadzone zmiany wskazują na wyraźne przesunięcie w kierunku bardziej zindywidualizowanego i empatycznego podejścia do opieki okołoporodowej. Większa dostępność informacji, realny wybór oraz kompleksowe wsparcie mają przyczynić się do poprawy doświadczeń kobiet w jednym z najważniejszych momentów ich życia.